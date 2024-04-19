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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 20 Nisan Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Ege Denizi açıklarında İzmir'de deprem! 20 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Son iki gündür Tokat'ın Sulusaray ilçesinde peş peşe depremler meydana geliyor. Bölgede artçı ve bağımsız sarsıntılar yaşanırken vatandaşlar endişeyle "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyorlar. Edinilen son bilgiye göre; İzmir'in Seferihisar ilçesi yakınlarında Ege Denizi'nde son dakika deprem yaşandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 20 Nisan Cumartesi günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:38
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini koruyor. Yurt genelinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Tokat'ta dün başlayan yer hareketleri devam ederken bölgede hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Ege Denizi açıklarında İzmir'de deprem meydana geldi. İşte, 20 Nisan Cumartesi son dakika depremler listesi haberimizin devamında...

        • 2

          EGE DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; saat 11.02'de İzmir'in Seferihisar ilçesine 27.90 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.97 km derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          TOKAT'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

          Tokat'ta dün başlayan deprem faaliyetleri iki gündür sürüyor. Bölgede çok sayıda deprem meydana gelirken son olarak saat 07.19'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.3 büyüklüğünde ve saat 07:45'te 2.2 büyüklüğünde depremler yaşandı.

        • 4

          YOZGAT SALLANIYOR!

          Bölgede depremler devam ederken Tokat'ın yanı sıra Yozgat'ta da sarsıntı yaşanıyor. AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:56'da Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        • 5

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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