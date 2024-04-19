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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR 20 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor! 20 Nisan 2024 Cumartesi canlı altın fiyatları

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 07:30 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:35
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