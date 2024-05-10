Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 10 Mayıs 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 10 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da meydana gelen planlı elektrik kesintisi, bakım ve onarım çalışmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından her gün duyurulmaya devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Avrupa Yakası ile, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) ise İstanbul Anadolu Yakasında yaşanan planlı elektrik kesintileri ile ilgilendiği bilinmektedir. İşte 10 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 01:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Peki, 10 Mayıs 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 10 Mayıs Cuma İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesintileri...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 10 Mayıs Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        • 5
        Altın fiyatları yükseliyor!
        Altın fiyatları yükseliyor!
        Kahramanmaraş'ta deprem!
        Kahramanmaraş'ta deprem!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Ders zili çalmayacak
        Ders zili çalmayacak
        Belçika kanalından İsrail'e protesto
        Belçika kanalından İsrail'e protesto
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        İsrail'de birden fazla noktada gösteri
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa