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        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Rabia Topuzu antrenman sırasında yılan ısırdı - Diğer Haberleri

        Milli boksör Rabia Topuzu antrenman sırasında yılan ısırdı

        Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal mahallede antrenman yaparken yılan ısırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 09.05.2024 - 20:37
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        Milli boksör yoğun bakımda
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        Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.

        Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

        Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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