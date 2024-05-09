Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Nuri Şahin, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve transfer açıklaması

Çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Çok çalkantılı bir dönem geçirdik. Ama buradan Beşiktaşlı taraftarlara ve gençlere çok teşekkür ediyorum. Bize çok sabırlı davrandılar ve güvenleri hiç eksilmedi.