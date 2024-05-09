Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Nuri Şahin, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve transfer açıklaması
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılardaki transfer çalışmalarına değinen Hasan Arat, teknik direktör adaylarıyla ilgili de gelişmeleri aktardı. Arat, basketbol ve diğer konularda da flaş sözler söyledi
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Hasan Arat'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Sportif olarak çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Tahmin etmediğimiz kurumsal sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ancak sportif sıkıntılar, kurumsal sıkıntıların çok önüne geçti.
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Çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Çok çalkantılı bir dönem geçirdik. Ama buradan Beşiktaşlı taraftarlara ve gençlere çok teşekkür ediyorum. Bize çok sabırlı davrandılar ve güvenleri hiç eksilmedi.
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Salı günü Beşiktaş tribünleri yıllardan sonra ilk defa böyle bir inanç içerisindeydi. Biz o maçı taraftarımızla kazandık. Beşiktaş futbolcusu, taraftarı ve çocuklar için oynadı. Benim en büyük isteğim buydu, çocuklar için oynamaları.
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Maç bittiğinde Serdal Adalı’yı kolundan tutup soyunma odasına götürdüm. Serdal Adalı, benden daha az Beşiktaşlı değil. Seçim işleri bitti. Yönetim kurulu bu işi tek başına yapamaz. Bizim her alanda birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Salı gecesi Beşiktaş, Türkiye'ye çok önemli resim verdi.
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Beşiktaş, 3 sezondur kasım ayında havlu atıyor. Bu sezon 40 puan fark oldu. Bu, Beşiktaş'a yakışmıyor. Bunu oyunculara da söyledim, "Bu size yakışmıyor" dedim.
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Finale kalmak her takımın hayalidir. 23 Mayıs bizim için çok önemli. Şu an odağımız Türkiye Kupası.
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Fernando Santos konusunda çok üzüldüm, beklentimiz büyüktü ama kupayı riske atamazdım. Çok radikal bir karardı. Şubat döneminde hiçbir teknik direktör bu durumdaki takımlara gelmek istemiyor. Bizim Antalyaspor maçını izleyen bazı hocalar, gelmekten vazgeçti.
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Hocalar lig ortasında takıma gelmek istemiyor. Santos'un geliş sözleşmesi çok iyiydi, o dönem böyle bir fırsatı kaçıramazdık.
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Al-Musrati, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası bütün tekniklerde. Adamın şansı tutmadı. Başına gelebilecek en kötü şeyler geldi. Benim camiam oyuncusuna sahip çıkacak, moral verecek.
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Hoca seçimimiz %51 Türk ağırlıklı olacak. Tüm arkadaşlarım Türk hoca konusuna daha sıcak.
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Sergen hocam da Şenol hocam da Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Burada bir ayrışmaya gidilmesini doğru bulmuyorum. Ben, iki hocanın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Nuri Şahin de çok kıymetli bir değer.
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Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş dışında yerli adaylar da var. Yerli olunca illaki Türkiye'de olması gerekmiyor. Yurt dışında da olabilir. Her teknik direktör için şartları değerlendireceğiz.
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Samet Aybaba, bütün alt yaş maçlarını izliyor. Neredesiniz diyorum, "U16 maçındayım, U15'teyim" diyor. Feyyaz Uçar bile bazen tesislerde kalıyor. Beşiktaş'ın emekçilerini kimse yıpratmasın.
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Bunlar kolay kolay gelmez, efsane insanlar. Feyyaz'ı görenler titriyor, bu eğitimde kaç tane futbolcu var eskiden kalma? Başka kulüpler bizi örnek almaya başladı.
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Sezon planlaması yapılırken Afrika Kupası hiç hesaba katılmamış. Rebic’in bize maliyeti 6 milyon avro. Transfer yapalım ama mevcut oyuncuları nasıl elden çıkaracağız?
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Semih, Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. Semih, Avrupa Şampiyonası'na gidecek. 3 kişiyi devirip gidiyor, böyle bir oyuncu Avrupa'da yok. Bu çocuk, 10 yaşından beri gol atıyor. Bu çocuğa saygı duyacaksınız.
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Muci ve Semih için gelen tekliflere Avrupa Şampiyonası öncesi konuşmayız dedik. Bonservisi Muci gibi genç oyunculara vereceğiz, diğer kısımlarda sözleşmesi biten oyunculara odaklandık. Stoperde tecrübeli bir isme ihtiyacımız var.
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Salih Uçan ve Cenk Tosun ile kupa maçı sonuna kadar görüşmeyelim dedim. Şu an Beşiktaş'ın derdi, kontrat değil. Beşiktaş'ın derdi, kupayı almak. Performans da önemli. İkisi de iyi oynamaya başladı.
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Ramos'u getiremezsiniz, öyle bir dünya yok. 30 milyon euroluk oyuncuyu getirecek bütçemiz yok. Takım içi dengeleri de bozar.
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Salih Özcan, iyi bir oyuncu. Beşiktaş iyi bulduğu her futbolcu ile ilgilenir.
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Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüm, hemen gelmek istiyor. Murat Yakın ile hiç görüşmedim ama çok iyi bir teknik adam. İsviçre ile kontratı var.
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Basketbolda Dusan Alimpijevic ile kontrat imzaladık. Şimdilik Başakşehir ile birleşmeyi erteledik. 2. Başkanımız Hüseyin Yücel, şu anda basketbola ayıracağı bütçeyi futbola ayırmaya karar verdi ve çok kararlı. Futbolda aciliyetimiz var.
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Gençleri heyecanlandıracak, çocukları heyecanlandıracak bir transfer planımız var. Forvet gibi. Herkes hala Quaresma'yı soruyor. Böyle bir kahraman oyuncu fırsatı olursa tabii ki alacağız.
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Kale arkası tribünü projemiz için 'UEFA izin vermiyor.' diyorlar. Biz konuştuğumuzda, bakanlıkla anlaşıldığı zaman bir sıkıntı olmayacağını öğrendik. Dortmund’un sarı duvarı gibi biz de ‘siyah duvar’ için izin istedik.
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Türkiye'de temel bir sorun var, o da hakem meselesi. VAR'a yabancı hakem geldi, tartışmalar azaldı. UEFA'nın rotasyon planı var, Türkiye'nin de girmesi lazım ve saha içine de yabancı hakemlerin gelmesi lazım. Bu işi çözmeden hiçbir federasyon ayakta kalamaz.
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Tahkim Kurulu, kafasına göre ceza veriyor. Bazı cezalar, bilet gelirimizden fazla oluyor. Bunlar konuşulmalı, çözülmeli. İmza atanları neden damgalıyorsunuz, niye fişliyorsunuz? Tüzük bana diyor ki 'Şu kadar imza varsa talep edebilirsiniz' diyor. Kimse hakaret etmiyor. Federasyonda inşallah çok adaylı seçim olur.
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Beşiktaş'a karşı haksızlık yaparlarsa beni karşılarında bulurlar. Kimsenin arkasından konuşmam, Beşiktaş çok büyük camia herkes çok dikkat edecek Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın hakkını sonuna kadar korurum, hiçbir şekilde de fırsat vermem kimseye.
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Rıza Çalımbay’ın ayrılık süreci bence iyi yönetildi. Bu ayrılık, profesyonel bir ayrılıktı. Bu hiçbir zaman benim hocama, kaptanıma başka bir gömlek giydiremez. Müzede forması duran kaptanıma bir şey demem.
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Beşiktaş’a sahte üyeler yapılmış, tespit edip noter çağırdık. Denetimde 5751 üyenin tüzüğe aykırı üye yapıldığı tespit edildi.
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Stadın çatısı tamamen değişiyor. Ses yalıtımı için çalışıyoruz, güzel bir çatı yapacağız. İnşallah yeni sezona yetişecek.
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