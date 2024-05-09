Kahramanmaraş'ta deprem! 10 Mayıs Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Yurt genelinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean kamuoyuna duyuruyor. Son verilere göre; 9 Mayıs bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi sallandı. İşte, 10 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları haberimizde...
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Türkiye genelinde meydana gelen son depremler gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile son dakika deprem verileri belli oluyor. Buna göre; son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi sallandı. İşte, 10 Mayıs 2024 tarihli yurt genelinde yaşanan son dakika depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN SALLANDI!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 14:08'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
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MALATYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:53'te Malatya'nın Darende ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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