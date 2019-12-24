Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 24 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- ŞEMSİPAŞA Mh., 11. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:00-03:00 saatleri arasında Direk aktarımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33633)

- MİMAR SİNAN Mh., UĞUR DÜNDAR Cd., HAMLE Sk., DEVRİM Sk., SEVGİ Sk., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., FERİT GÜNDOĞAN Sk., SAĞCAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:30-04:00 saatleri arasında Yeraltı AG şebeke abone bağlantı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33653)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-02:10 saatleri arasında 28800 DM'DEN BOĞAZKÖY ÇIKIŞ FIDERİNDEKİ BİR NOLU DİREKDEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI MANEVRA ÇALIŞ.NOT:İŞ BİTTİMİ MANEVRA YAPILARAMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33660)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., YUNUS EMRE Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 05:10-05:20 saatleri arasında 28800 DM'DEN BOĞAZKÖY ÇIKIŞ FIDERİNDEKİ BİR NOLU DİREKDEKİ ÇALIŞMA BİTTİ.ESKİ HALİNE ALMA MANEVRASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33661)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında 29336 TM'DE KAPSAMLI BAKIM YAPILACAK süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33662)

- BOLLUCA Mh., BATURALP Sk., ZEYNEL Sk., MAVİGÖL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG Direk Aktarımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33569)

- İMRAHOR Mh., SEVBAN MEHMET Cd., KAYYUM Sk., NARDALI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG Direk Aktarımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33577)

- ŞAHİNTEPE Mh., SEVDA Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., DENİZCİ Sk., MAHMUR Sk., MODA Sk., BARBAROS HAYRETTİN Cd., ÇAKIR Sk., KÖSEOĞLU Sk., ÇINAR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında TM Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33526)

- ALTINTEPSİ Mh., UYGUR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 8612 TM - SCADA ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33193)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ÇINARLI Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında JENERATÖR KABULÜ İÇİN FİZİKİ İRTİBATLARIN YAPILMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33608)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8/5B Sk., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18547 - HAVAİ HAT REVİZYON ÇALISMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32809)

- YAVUZ SELİM Mh., 3/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18503 TM - YATIRIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33482)

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında 31575 TM'de Bakım Yapılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33560)

- İSTİKLAL Mh., TILSIM Sk., ŞİİR Sk., ŞEBNEM Sk., SANAT Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında HAVAİ HAT YÜK BÖLÜMÜ VE BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33408)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22805TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33589)

- AKÇABURGAZ Mh., 3044. Sk., 3047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20542TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33590)

- AKÇABURGAZ Mh., 3049. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20559TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33593)

- AKÇABURGAZ Mh., 3047. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20235TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33592)

- AKÇABURGAZ Mh., 3049. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 20584TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33594)

- NAMIK KEMAL Mh., KOCAYUSUF Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 18028 - YATIRIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33483)

- MİMAR SİNAN Mh., 79. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında 18040 TM - ABONE BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33351)

- MİMAR SİNAN Mh., 78. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında 18025 TM - ABONE BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33350)

- ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında YG-AG Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33659)

- ATATÜRK Mh., MERVE Sk., YELİZ Sk., ANAFARTALAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22104TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33525)

- ULUS Mh., İSMETPAŞA Cd., ÇATALCA YOLU Cd., KADIRGA LİMAN Cd., KONAK 2 Sk., MANOLYA 2 Cd., HANIMELİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 24294 24462 24289 TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33624)

- ATATÜRK Mh., BARBAROS 1 Cd., SERİNPINAR Cd., KILIÇ ALİPAŞA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22177TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33522)

- MARMARA Mh., BAHADIR Sk., YURT Cd., 240. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında 27225TM ETD ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33508)

- ATATÜRK Mh., SERİNPINAR Cd., SEDEF Sk., PARMAKSIZ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 22033TM BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33521)

- MECİDİYE Mh., PALANGA Cd., YILDIZ Mh., PALANGA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33418)

- YILDIZ Mh., PALANGA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33373)

- MECİDİYE Mh., PALANGA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33374)

- CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., DEĞİRMENCİ ADİL Sk., KADİR Sk., ÇALIKAĞA Sk., ERSİN Sk., TURGUT ÖZAL Bul., SÜLEYMAN ERGÜL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım kapsamında tesis edilen yeraltı AG şebeke abone bağlantı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33654)

- ORTAKÖY Mh., HÜMAYUN Cd., KASAPOĞLU Cd., GÜVENÇ Cd., MANASTIR Cd., ORKUN Sk., İSKANDİL Sk., BİGADOS Sk., BAHÇELİEVLER Sk., HAKANBEY Sk., HÜSREV Sk., ÖKTEN Sk., GÖKTUĞ Sk., KÜRDAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 25478 nolu TM'de yapılacak bakım onarım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33655)

- YENİKÖY Mh., İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33553)

- BÜYÜKDERE Mh., TOPÇUBAŞIBAĞLAR YOLU Sk., HANÇERLİ ÇAVUŞ Sk., MERKEZ Mh., YEMİN Sk., BİRBEN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında AG HAVAİ HAT AKTARIMI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33458)

- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., BİTKİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9322 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27968)

- HAMİDİYE Mh., GÜL Sk., ANADOLU Cd., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında 9171 T.M. BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33602)

- HÜRRİYET Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33489)

- RÜSTEMPAŞA Mh., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında 2254 TM DEPAR 4 DE BOX CALISMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33459)

- MERKEZ Mh., DAVUTPAŞA Cd., ÖZDENLER Sk., TAŞ Sk., MİMAR SİNAN Cd., GENÇ OSMAN Cd., GÖKHAN Sk., ATATÜRK Cd., TINAZTEPE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33529)

- HIRKA-İ ŞERİF Mh., AHŞAP MİNARE Sk., AKSEKİ Cd., AKSEKİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., AKSEKİ CAMİİ Sk., ALTAY Cd., BAŞKATİP Sk., ESKİ ALİPAŞA Cd., FEVZİPAŞA Cd., KADI Sk., KIRTAY Sk., NAKKAŞ LEVNİ Sk., SOMUNCULAR Sk., UNCU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında 2452 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33226)

- TOPÇULAR Mh., ÖNDER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında 8503 TM - ABONE BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33352)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1018. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında YUNUS EMRE Mh., 1621. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında HAVAİ HAT BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33621)

- ESKİ HABİPLER Mh., ÇINARLI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında HAVAİ HAT BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33622)

- FATİH Mh., GÜNGÖRDÜ Sk., ÜVEYİK Sk., HASTANE Cd., ESENTEPE Sk., PINARBAŞI Sk., BILDIRCIN Sk., NUH Sk., KEKLİK Sk., LEYLEK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG TESİS YENİLEME ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33290)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., DEDEOĞLU Sk., TÜRKER Sk., RAKKAS Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., BATI ÇEŞME Sk., YASA Sk., PAPATYA Sk., BORDO Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., TABAN DERE Sk., ÜZGÜNLER Sk., GÖKBEN Sk., GÜRLER Sk., MUCİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında AG -Tesis çalışması (Ekonomik ömrünü tamamlamış AG direklerin yenilenmesi) süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33322)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında havai hat yenileme süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33442)

- 50. YIL Mh., 2050. Sk., 2189. Sk., C Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında SAHA DAĞITIM PANOSU MONTAJI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33342)

- ZUHURATBABA Mh., AK MESCİT Sk., AYDINLAR Sk., BESTEKAR RAUF YEKTA Sk., DEMİRKAPI Cd., KUBİLAY Sk., TAMBURACI OSMAN Sk., YENİ İNCİRLİ YOLU Sk., VANKULU Sk., YÜCE TARLA Cd., ZUHURATBABA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında 1096 BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33293)

- BEBEK Mh., CEMRE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında SDP BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33361)

- SAHİL Mh., ÇAYIRLI Sk., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., KUŞKALE Cd., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında 21755-27296TM - KET ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33511)

- HALKALI MERKEZ Mh., HALKALI Cd., KORELİ KADİR Sk., 2.OKUL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında RENK KONTROLÜ süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33656)

- MEVLANA Mh., 882. Sk., TURGUT REİS Cd., HIZIREFENDİ Cd., 878. Sk., 874. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33490)

- ZAFER Mh., MÜHÜRDAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında AG Direk Aktarılacak süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33645)

- ŞAHİNTEPE Mh., BARBAROS HAYRETTİN Cd., CEVHER Sk., YILDIZ Sk., ŞİRİN Sk., ÇARDAK Sk., MAHMUR Sk., ÖZAY Sk., KILIÇ Sk., YAYLA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında TM Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33528)

- CİHANGİR Mh., BAYTAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında BAX PANO KONMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33348)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında 29371 TM'DE BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33663)

- HALKALI MERKEZ Mh., SARMAŞIK Sk., 242 Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında 20190227227 EBYS ile bülten bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33498)

- İSTİNYE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında TRAFO MERKEZİ BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33554)

- TELSİZ Mh., 85/2 Sk., 85/3 Sk., 85/3A Sk., 85/3B Sk., 85/4 Sk., 85/4C Sk., 85/4D Sk., 88 Sk., 88/1 Sk., 88/2 Sk., 88/3 Sk., 94/1 Sk., 94/2 Sk., 94/3 Sk., ASIM KAZANCIGİL Cd., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., KAZLIÇEŞME Mh., BELGRAD KAPI YOLU Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., ASIM KAZANCIGİL Cd., MEHMET AKİF ERSOY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:15-14:45 saatleri arasında 1398 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33630)

- BASINKÖY Mh., FLORYA Cd., ŞENLİKKÖY Mh., HARMAN Sk., KIRSERDAR Sk., MEKTEP Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında 1218 BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33294)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 2 Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında 21691TM 7.DP - 3.ŞAHIS BÜLTEN süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33549)

- MECİDİYE Mh., VAPURİSKELESİ Sk., YILDIZ Mh., ÇIRAĞAN Cd., VAPURİSKELESİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33421)

- ORTAMAHALLE Mh., KIPÇAK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında 8661 TM - ABONE BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33353)

- TERAZİDERE Mh., EMRE Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında 8222 TM - ABONE BAĞLANTISI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33354)

- İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında 29841 TM'DE KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMASI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33664)

- GENÇOSMAN Mh., GÜZELLER Sk., GEÇİT Sk., UZAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Kapsamında Yük Bölümü işi süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33512)

- GENÇOSMAN Mh., EMİNE PARS Sk., HUN Sk., MEKTEP Sk., MEYVECİ Sk., DUMLUPINAR Sk., ÜÇ ÇEŞMELER Sk., GENÇ OSMAN Cd., ŞEHİT POLİS SUAT HAYRİ DAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bildirimli bakım programı çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33531)

- ALİ KUŞÇU Mh., DARÜŞŞAFAKA Cd., FAHRİBEY Sk., MİSVAK Sk., OTLUKÇU YOKUŞU Sk., SALİH ZEKİ Sk., YAVUZ SELİM Cd., ATİKALİ Mh., ISPANAKÇI Sk., SİLİSTRE Sk., TEKİNER Sk., VALİDE MEDRESESİ Sk., VALİDE MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında 2369 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33229)

- ŞENLİKKÖY Mh., ALTAY Sk., DERYA Sk., FLORYA Cd., MEKTEP Sk., BASINKÖY Mh., YAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:45-15:30 saatleri arasında 1163 TM BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33295)

- BALAT Mh., DEBBAĞ YUNUS Sk., SOĞUK TULUMBA Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., BAKKALOĞLU Sk., CİBALİ SETÜSTÜ Sk., DEBBAĞ YUNUS Sk., FODLACI Sk., MOLLABEY Sk., MUSANDIRA Sk., MİSMARCI Sk., PİR SULTAN Sk., SOĞUK TULUMBA Sk., ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında 2037 tm de kestrmci bakım onarım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33230)