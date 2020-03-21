Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 21 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ASLAN, 1.BALTACI, 1.SAKIZ, 2.GÜVEN, 2317., DAR, DOKTOR ALİ DEMİR, PAZAR YOLU sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402781)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FİLDAMI, OSMANİYE MEKTEBİ, SIĞIRTMAÇ, ÇÖREKOTU sk 14:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2402972)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AÇELYA, GALİP ESMER, KEKLİK,KARTOPU, KALENDER, MİLLET, SOLMAZ, TOLGA, VATAN, İSTİKBAL, sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2403769)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HACI İSA BOSTANI sk / CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, GÜZEL ÇALGICI, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407615)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408411)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, HUNTÜRK, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇETİK, İSTANBUL, ŞAHİNLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407849)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102., 2104., 2112., 2114., 2116., 2118., 2120., 2122., 2124., 2126., 2131., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 2070., 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407850)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408749)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408750)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407934)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce, -BAĞLAR mah, 17., 18., 18:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409435)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410407)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / KARABURUN mah ARİFE, BEYAZ, BURCU , SAHİL, YOSUN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk 08:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409505)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah CONK BAYIRI sk / YASSIÖREN mah DOLUNAY sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407923)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, SANCAK, ÇARŞI sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410499)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2408277)