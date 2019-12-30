İstanbul 30 Aralık elektrik kesintileri güncel liste

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 30 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1024.,1025.,FATİH SULTAN MEHMET sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252929)

- NAMIK KEMAL Mh., AKDENİZ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32827)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 909.,KEMER sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255138)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU,AKÇAY,ALARA,ARAS,BAKIRÇAY,BALABAN DERESİ ÇIKMAZI,BEYLERDERESİ,DALAMAN,DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI,DİDİM,EŞEN ÇAYI,FIRAT,FİLYOS,GEDİZ,GÖKSU,HARŞİT ÇAYI,ISPARTAKULE,KELKİT ÇAYI,MERİÇ,NİLÜFER ÇAYI,PEHLİVAN,SAKARYA,SEYHAN,SİMAV,TOHMAÇAY,UZAY,VALİ RECEP YAZICIOĞLU,YEŞİLIRMAK,ZİRVE,ÇORUH sk 01:00-06:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255507)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE,FIRAT,ISPARTAKULE,SAKARYA sk 01:00-06:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255962)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 50.,54.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257435)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 50.,54.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256604)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN,NİYAZ sk 04:00-05:00 saatleri arasında MANEVRA süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256606)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BALKAN,SARI PAPATYA,SEHER,SERDENGEÇTİ,UZUNCA,YAY,ŞELALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257437)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AYLA,İBRAHİMZADE sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256617)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.MERT,1.NERGİS,1.ÜLKÜ,DUT,ESKİ BAĞLAR,GENÇTÜRK,GÜNDOĞAN,GÜZELCE,HİLAL,MAHMUTBEY,NAYMAN,SARAL,ÇATALÇEŞME,ÇINARLIÇEŞME,ÖMRÜM,İDRİS PAŞA,İYİGÜN ÇIKMAZI sk 09:00-12:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257489)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN,ALTAY sk / SAKARYA mah 3.CANAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832.,832/1.,833.,834.,835.,835/1.,836.,836/1.,836/2.,837/1.,869.,869/1.,869/2.,869/3.,869/4.,870.,871.,872.,873.,874.,875.,876.,876/1.,876/2.,878.,879.,879/1.,879/2.,880.,881.,882.,883.,884.,884/1.,884/2.,885.,900/1.,AKŞEMSETTİN,CAHİT ZARİFOĞLU,HIZIREFENDİ,SEFA,TURGUT REİS,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU,İMAM HATİP LİSESİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,1426.,2488.,2491.,2492.,2493.,2494.,2495.,2496.,2497.,2499.,2500.,2501.,2502.,2503.,2504.,2505.,2506.,2800.,2800/1.,2801.,2802.,2803.,2804.,2805.,2806.,2810.,2811.,2812.,ATATÜRK,GAZİ CEBECİ,MİMAR SİNAN,U,V sk / ESENTEPE mah 2904.,2905.,2906.,2907.,2908.,2909.,2910.,2911.,2912. sk / GAZİ mah 1365.,1372.,1373.,1374.,1375.,1375/1.,1375/2.,1375/3.,1375/4.,1376.,1377.,1377/1.,1378.,1422.,1423.,1423/2.,1424.,1426.,1500.,GAZİ CEBECİ,İSMETPAŞA,ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK,MİMAR SİNAN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426.,1500. sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257396)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKAY ÇIKMAZI,AKINCILAR,ARABAYOLU,DEREM ÇIKMAZI,KAYACI ÇIKMAZI,KÖŞKLER YANI,PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI,TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI,YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk / TARABYA mah 25 EVLER,AKINCILAR,ARABAYOLU,NAZARLIK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256755)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SARIYER Caddesi Royal Konakları 09:00-13:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257775)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2806. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256526)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.MERT,1.NERGİS,1.ÜLKÜ,DUT,ESKİ BAĞLAR,GENÇTÜRK,GÜNDOĞAN,GÜZELCE,HİLAL,MAHMUTBEY,NAYMAN,SARAL,ÇATALÇEŞME,ÇINARLIÇEŞME,ÖMRÜM,İDRİS PAŞA,İYİGÜN ÇIKMAZI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256613)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah DARÜŞŞAFAKA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257780)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI,NİL,SARI PAPATYA,UZUNCA,ÇAKMAK,ÇİFTÇİLER,ÜST BARUTHANE sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258805)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BALKAN,SARI PAPATYA,SEHER,SERDENGEÇTİ,UZUNCA,YAY,ŞELALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258806)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ABİDİN DİNO,ERGUVAN,ESKİ HAVAALANI,GÜLİBRİŞİM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255649)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU sk / TARABYA mah AKINCILAR,BOLAT,CÜMLE,DETAY,PEMBE,VAHDET,YÜCELEVLER,ÇARDAK ,ÖZDOĞAN,ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258910)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128.,130.,131.,132.,133.,137.,180.,KURT YOKUŞU ÇIKMAZI,KURTYOLU,ŞEHİT ERSİN KURT sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258914)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah CEM,DİREKLİ,HEKİM,KİREÇ BAYIRI,KİREÇLİ ÇEŞME,MÜHENDİS HÜSEYİN,İSHAK sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258919)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,139.,142.,143.,144.,146. sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258931)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1808.,1869.,1870.,1886.,1887.,1953.,1973.,2044.,HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah 1797.,1799.,1805.,1808.,1864.,1865.,1866.,1867.,1868.,1889.,1890.,1891.,1892.,1893.,1894.,1901.,1953.,HACI BAYRAM VELİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257990)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah SEFA,YENİ KARAKOL sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256747)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah EKİN,FENER,YEŞİLYURT İSTASYON sk 09:00-12:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258954)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3120.,3122.,592. sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258955)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / YEŞİLYURT mah DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI,EKİN,ESKİ PTT,PELİN,YEŞİLYURT İSTASYON sk 09:00-12:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258946)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHARİYE YOLU,ESKİ MAHKEME,EYÜP HAMAMI,FAHRİ KORUTÜRK,SULTAN REŞAT sk / İSLAMBEY mah DURAK,FAHRİ KORUTÜRK,HALİTPAŞA,TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk 10:00-12:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258810)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK,TOK sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258994)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah YÜZYIL sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN,AKÖZ,BAYRAM 3,BOĞAZ,DOSTELİ,EVREN 1,FATOŞ,FATİH 1,GÜNEŞ,KUŞBURNU,OCAKBAŞI,SERİN,YAŞAMAK sk 14:00-15:30 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258212)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1038.,1039.,1040.,1041.,1042.,3000.,3002.,3024.,3027.,3036.,ADNAN MENDERES,ARA ÇIKMAZI,BAHÇELİ OKUL,BÜYÜK CAMİ,ELMASLI,EROL AYGÖREN,HALASKARGAZİ,HAVUZLU,HAYALET,KADİR HAS,KENAR,LOJMANLAR,MEHMET AKİF ERSOY,MEHTER,MÜJDE,NAZ,NURAN,NURAY,OKUL ARKASI,ORTA,REMZİ ÖZENÇ,SAADET,SAYGILI,SEVİNÇ,YEDPA ÇIKMAZI,YENİ MAHALLE,YEŞİLOBA,YUKARI ÇEŞME,ÇİFTE KUYU,İSKENDER ÖZCAN,ŞÜKRAN sk 12:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258135)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BASMACI,DİLEK,ERSOY,MERT,REYHAN,ZAFER,İYİBAŞ,ŞEHİT SERHAT ŞANLI,ŞEN sk / MERKEZ mah ÇİĞDEM sk 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258933)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah CENNET,KAYA,MEŞRUTİYET,NUR,OKUL,OLTUTAŞI,PERÇEM sk / ŞEHİTLER mah ARZU,KAYIN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259011)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2665.,2666.,2667.,2668.,575. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259013)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR,BABADAĞ,BAKLA,GAYE 1,GÜLİSTAN,MADEN,SEÇKİNLER,YAPRAK 2,YUNUS 1,ÇAKIR,ŞÖLEN 1 sk 09:00-11:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258189)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3104.,3105.,3106.,3108.,3110.,3111.,3112.,3113.,3114.,3115.,3117.,3118.,3122.,3123.,3124.,3125.,3127.,3128.,3129.,3130.,3131.,3132.,ALTINKÖK sk 11:30-13:30 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258205)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BOĞAZİÇİ 1,ERCİYES,EYLÜL ,GÜLİZAR,GÜMÜŞ 1,OKUL,SAROZ EVLERİ,SEYİR,ZEYTİNSUYU sk / KUMBURGAZ mah GÜMÜŞ 2,MAZLUM,OKUL,RÜYA 2 sk 16:00-17:30 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258227)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 123.,124.,125.,126.,127.,128.,129.,130.,131.,ADİLE NAŞİT,DENİZ GEZMİŞ,DOĞAN ARASLI,RIFAT ILGAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258934)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAHÇIVAN,BALCIBÜK,BULUT,EFLATUN,GÖL,GÖL BOYU,HANDE,HAVUZ ÜSTÜ,KOSPAK,MERMER,ŞÜKRÜ sk 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258661)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÖRGÜLÜ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KISMET,LİMON,UĞUR 1,İNÖNÜ,ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah AK,ARDIÇ,ATAKAN,AĞA,AĞAOĞLU,BAŞARAN,BERK,BÜYÜKDERE,DARCAN,DR. FUAT GÜNDÜZ,EKİN,ESKİ OSMANLI,GÜLBAHAR,GÜVENEVLER,HAFIZ ATA,HAFIZ ATA ARALIĞI,HARK,KEKİK,KERVAN GEÇMEZ,KISMET,LATİ LOKUM,MECİDİYE,MECİDİYE ARALIĞI,MECİDİYE DERESİ,MECİDİYE KUYU,MECİDİYEKÖY YOLU,MEHTAP,MUHTAR ŞEVKİ,MUSA DAYI,NACİ KASIM,SELAHATTİN PINAR,TAÇ,TOPUZ,ZERTOP,ÇAĞLAR,ÇİĞDEM 2,İSMAİL TARTAN,ŞAHİNLER,ŞAİR SABRİ,ŞEHİT AHMET,ŞEHİT ER CİHAN NAMLI,ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258905)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251/1.,1258.,1258/4.,1259.,1260.,1270.,1307.,1326/3.,1327.,1328.,1331. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258073)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2.,1258/3.,1258/4.,1303.,1303/1.,1304.,1306.,1314.,İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258068)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah ATAKAN,BAŞARAN,LATİ LOKUM,MECİDİYEKÖY YOLU,ŞEHİT AHMET sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257434)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 562.,563.,564.,567.,568.,568/1.,568/2.,568/3.,568/5.,569/1.,648/2. sk 09:00-14:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257992)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah Tomruk sokak, Şamdan sokak 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256379)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118.,133.,136.,140.,155.,156.,157.,158.,DOĞAN ARASLI sk 12:30-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259288)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1790.,1791.,MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1895.,1896.,1897.,1898.,1899.,1900.,1901.,1910.,1911.,1912.,1913.,1914.,1915.,1916.,1966.,1968.,NAMIK KEMAL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257810)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917.,1965.,1966.,1969.,1970.,1971.,1972.,1973.,1974.,1975.,1976.,1977.,1978.,1979.,1980.,1981.,1982.,1983.,1984.,YANYOL sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257867)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1961. sk 15:00-15:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257868)