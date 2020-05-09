Bebeklere ilk altın Ak Sigorta'dan

COVID-19 salgın hastalığı, bebeklerini kucağına almayı bekleyen anne adaylarının hayatını daha da zorlaştırırken, Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Anneler Günü’nde anneler ve umut dolu bebeklerinin yanında olacak. Salgın hastalık sürecinde de müşterilerinin yanında olmaya devam eden Aksigorta, Anneler Günü haftasında bebeklerini kucağına alan annelerin bebeklerine ilk altınını hediye edecek.

Tüm segmentlerde olduğu gibi sağlık alanında da ‘Bambaşka’ yaklaşımlarla sigortacılık sektörünü şekillendiren Aksigorta’nın, ‘Pandemi Anneleri’nin bu zorlu günlerinde yanında olduğunu ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Aksigorta olarak sağlık sektöründe hayata geçirdiğimiz atılım ve uygulamalarla sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle bu uygulamalara bir yenisini daha ekledik. Bizim kültürümüzde doğan bebek şenlikle, coşkuyla gelir. Anne adayı bebeğini kucağına alacağı günlerde tüm ailesi, sevdikleri de onun yanında olur; bebeğinin yakasına ilk altınını aile büyüğü iliştirir. Ancak ne yazık ki 11 Mart’tan bu yana tüm dünya ile birlikte olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Umut kokan bebeklerimiz, salgın hastalığın gölgesinde büyük ailesinden uzakta hayata gözlerini açıyor. Aksigorta olarak, içinden geçtiğimiz bu dönemde bebeğin geniş ailesinin yerini tutamayacak olsak da yakasına ilk altınını biz takacağız. Anneler Günü’ne özel olarak bu hafta içerisinde doğum yapacak tüm Aksigortalı annelere, bebeklerinin altınını biz hediye edeceğiz’’ diye konuştu