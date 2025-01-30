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        Haberler Sağlık Bebeklerde topuk kanı testi ve aşıları önemli | Sağlık Haberleri

        Bebeklerde topuk kanı testi ve aşıları önemli

        Manisa Şehir Hastanesi Neonatoloji Hekimi Doç. Dr. Zelal Erdemir, bebeklerde topuk kanı taraması, K vitamini ve aşıların pek çok önleyici tedbir içerdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:52
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        Bebeklerde topuk kanı testi ve aşıları önemli
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        Manisa Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Erdemir, son zamanlarda bebeklerde topuk kanı tarama testi, doğumda K vitamini uygulaması ve aşıların reddi sıklığının arttığını kaydetti.

        Erdemir uygulamaların pek çok önleyici tedbir içerdiğini ve mutlaka yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları belirtti: "Topuk kanı tarama testi, yenidoğanlarda kalıtsal ve metabolik hastalıkların erken teşhisi için yapılır. Bu test sayesinde hastalıklar erken tanılanıp tedavi edilerek bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlanır. Bu hastalıklara erken müdahale edilmemesi ise geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabilir. K vitamini, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak beyin kanaması gibi ciddi sorunları önler. Aşılar ise bağışıklık sistemini güçlendirerek ölümcül hastalıklardan korunmayı sağlar. Tüm bilimsel veriler topuk kanı tarama testinin, aşının ve K vitamininin güvenli ve hayati olduğunu açıkça göstermektedir."

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