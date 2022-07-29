Mide bulantıları çok fazla sebepten kaynaklanabilir. Önemli olan bu sebepleri saptayabilmek ve çözümünü bulabilmek. Yetişkinlerde bu sorun hemen fark edilebilirken bebeklerde durumu belirlemek oldukça zordur. Bu sebeple bebeklerde mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer? Bebeklerde mide bulantısına ne iyi gelir? Sorularının cevaplarını paylaşıyoruz. Okumaya devam edin.
Bebeklerde Mide Bulantısı Nedenleri
Bebeğinizin neden midesi bulanıyor olabilir? İşte sebepleri:
- Aşırı gıda yüklemesi
- Boş süt içmeleri
- Soğuk algınlığı/ hava değişimi
- Tüketilen gıdayı sevmemeleri
- Gıda zehirlenmesi
- Yol tutması gibi sebepler mide bulantısına neden olabilir.
Bu sebepleri göz önünde bulundurduğunuzda bebeklerde mide bulantısı neden olur daha iyi anlayacaksınız.
Bebeklerde Mide Bulantısı Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?
Peki, bebeğinizin midesi bulanıyor ve rahatsız hissediyor. Peki, bebeklerde mide bulantısı nasıl anlaşılır?
Bebeğinizin bulantısı olduğunda kusma yaşar ya da öğürür. Bu hareketlerinden, yeme ya da içme isteğinin olmamasından yola çıkarak bulantı sorunu yaşadığını anlayabilirsiniz.
Bu durumda ne yapmanız gerekiyor?
- Eğer yenidoğan değilse, tuzlu kraker yedirebilirsiniz.
- Ballı süt içirebilirsiniz. Bal, bebeğinizin midesini rahatlatır ve bulantıyı aza indirir.
- Karnını ovabilirsiniz. Böylece midesi rahatlar ve şişkinliği hafifler.
- Patates haşlaması yapabilirsiniz.
Bebeklerde mide bulantısına ne iyi gelir denildiğinde genellikle kaç aylık olduğu ya da yaşı dikkate alınmalıdır. Çünkü her ay beslenme düzenleri değişen bebeklerin tüketeceği gıdalar da son derece önemlidir.
Bebeklerde Mide Bulantısı Ne Kadar Sürer?
Bir başka merak edilen konu da bebeklerde mide bulantısı ne kadar sürer? Eğer basit bir üşütme ya da fazla gıda tüketimiyse, mide bulantısına iyi gelen yöntemleri denediğinizde geçecektir. Ama kronik bir rahatsızlık varsa ya da gıda zehirlenmesi yaşadıysa durum oldukça risklidir ve bir doktora götürmeniz gerekir.
Aslında bebekler mide bulantısı olup olmadığını anlamak için dikkatli incelemeniz yeterlidir. Bebeğiniz öğürüyorsa ve mutsuz duruyorsa hemen ona iyi gelecek gıdaları tükettirmelisiniz ve hızlı hareket etmemelisiniz. Bunlara dikkat ettiğinizde gerekli önlemleri alarak bebeğinizin mide bulantısını hafifletebilirsiniz.
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