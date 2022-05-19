ıkmasındaki neden ise kalçada bulunan eklemlerin doğru bir şekilde gelişmemesinden kaynaklanır. İskelet problemlerinden biri olan kalça çıkığı sorunu için bebeklerde erken tanı çok önemli bir ere sahiptir. Eğer bebeklerde meydana gelen kalça çıkığı erken fark edilmeyip tedavisine hızlı bir şekilde başlanmaz ise bebeğin ileriki hayatında sürekli yaşayacağı bir sağlık sorununa dönüşebilir. Peki, bebeklerde kalça çıkığı olduğu nasıl anlaşılır. Merak edilen her şeyi yazımızda sizler için bir araya getirdik.

Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri

Kalça çıkığı olan bir bebekte iki bacak arasındaki uzunlukta farklılıklar görülür.

Kalça eklemlerini hareket ettirirken bacakları sınırlı bir şekilde kullanır. İçeriye ve dışarıya dönüşlerde sorunlar yaşayabilir.

Hem bacaklarda hem de kalça kısmında deri katlanması meydana gelebilir.

Kişilerde motor gelişim olarak adlandırılan oturma ve kalkma hareketlerinde gerilik olabilir.

Yürümeye başlayan bebekler aksama sorunu yaşayabilir.

Yürüme, oturma gibi hareketlerde kalçada tıklama sesi gelebilir.

Eğer kalça çıkığı tedavi edilemez ise gençlik döneminde kalça ağrıları yaşanır.

Topallayarak yürüme başlar.

Osteoartrit gelişimi başlar.

Bebeklerde Kalça Çıkığı Tedavisi

Bebeklerde kalça çıkığı tedavisinde erken tanı önemli bir yere sahiptir. Eğer erken tanı konulur ise cerrahi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. 6 ay süren erken tanı tedavisinde atel ve fizik tedavi ile sorun ortadan kaldırılabilir. Eğer bebek 6 aydan büyük ise burada cerrahi bir işlem uygulanabilir. Genel bir anestezi yapılır ve çıkık olan fermuar başı yerine yerleştirilir. Ardından da bölge alçıya alınır.

Bebeklerde kaçla çıkığı tedavisinde ilk 6 ay çok önemlidir. İlk 6 ay içerisinde yapılan tedavilerde sadece kumaş ateli denilen, bebeğin kalçasının sabit durmasını sağlaya bir atel kullanılır. Atelin takılması da çıkarılması da hastanede yapılmalıdır. Aksi halde istenmeyen durumlar yaşanabilir.

Bebeklerde Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde kalça çıkığını anlamak için dikkatli bir izleme olmalıdır. Bebeğin bacaklarındaki uzunluk farklı en belirgin etkendir. Bu yüzden ebeveynler iki bacak arasında ufak da olsa uzunluk farkı fark ettiğinde doktora başvurmalıdır.

Kalça Çıkığı Olan Bebek Ağlar Mı?

Bebeklerde kalça çıkığı olduğunda bebeğin ağlayıp ağlamadığı merak edilir. Kalça çıkığı kemiklerin tam oturamamasından ve hareketle diğer kemiklere de baskı yapmasından dolayı ağrıya sebep olur. Bu ağrı bebeğin de hissedebileceği bir seviyeye ulaştığında bebek ağlayabilir. Bu yüzden ağlama da kişiler için bir belirti olarak görülebilir. Eğer bebek bacak hareketleri sırasında ağlıyorsa bu kalça çıkığından kaynaklı olabilir.

Bebeklerde Kalça Çıkığı Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Bebek kalça çıkığı sorunlarında erken tanıda ameliyata ihtiyaç duyulmaz. Geç tanıda ise ameliyat işlemi için bebeğin 3 ya da 4 aylık olması gerekmektedir. Ancak 3-4 aylık bebeklerde kaslar gevşetilir ve eklemler yerine oturtulur. 6-12 ay arasındaki bebeklerde ise kemik çatı ameliyatları yapılır ve 3 ay boyunca alçı ile kontrol edilir.