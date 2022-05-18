Bazı durumlarda derinin altından çıkması gereken kıllar çıkamaz ve içeriye doğru ilerler. Bu çıkamayan kıl vücudun her yerinde meydana gelebildiği gibi iltihaplanmaya da sebebiyet verebilir. Kadınlarda kıl dönmesinin en sık görüldüğü bölgeler bacaklar ve genital bölge iken erkeklerde ise tıraş sonrası meydana gelen yüz bölgesidir. Kadınlarda ağda yapmanın kıl dönmesine neden olduğu bilinmektedir. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda kadınlarda meydana gelen kıl dönmesinin sebeplerini, belirtilerini ve tedavisinin detaylarını bir araya getirdik.

Kadınlarda Kıl Dönmesi Neden Olur?

Kadınlarda kıl dönmesi vücudun her yerinde meydana gelebilir ancak yaygın olarak kalça arasında ortaya çıkar. Bir cilt enfeksiyonu olan kıl dönmesi iltihaplanarak kişiye acı ve rahatsızlık veren bir durum haline gelir. Vücutta ölü deriler gözenekleri tıkar ve bu tıkanma kılın deri üzerine çıkmasına engel olarak içe dönmesine yol açar.

Kadınlarda Kıl Dönmesi Nasıl Geçer?

Kadınlarda kıl dönmesinin tedavisi de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kıl dönmesi sorunu ile karşı karşıya kalan kadınlar kadınlarda kıl dönmesi tedavisi hakkında sıklıkla araştırma yapmaktadır. Kıl dönmesi kendiliğinden de iyileşebilir ancak bazı noktalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Ya da ilaç tedavisi ile kıl dönmesi tedavi edilebilir. Kıl dönmesi ilk meydana geldiğinde steroid kremler ile var olan iltihabın azaltılması sağlanır. Eğer kadınlarda kıl dönmesi kuyruk sokumunda meydana gelirse bu noktada antibiyotik tedavisine başvurulur. Ancak antibiyotik kıl dönmesini geçirmez sadece apseyi kontrol altına alır. Apse kontrol altına alındıktan sonra ise cerrahi bir müdahale alınır ve kıl dönmesi ameliyat ile alınır. Kıl dönmesi ameliyatında bölge drenaj ve kesi yardımı ile temizlenir. Bu bölgede duruma göre genel ya da lokal anestezi uygulanır. Bu cerrahi operasyon sonrasında dikiş yapılmaz ve günlük pansuman ile yara kendiliğinden kapanmaya başlar.

Kadınlarda Kıl Dönmesi Belirtileri

Kıl dönmesinin belirtileri açık bir şekilde kendini göstermektedir. Ancak kıl batması ile kıl dönmesi aynı değildir. Bu yüzden iki sorun birbirine karıştırılmamalıdır. İşte kıl dönmesinin belirtileri:

Yuvarlak ve sert yumrular meydana gelir.

İrin dolu kabarcıklar oluşur.

Kıl dönmesinin meydana geldiği yerde koyulaşma meydana gelir.

İltihap ve enfeksiyon meydana gelir.

Enfeksiyonun olduğu bölgede apseden kaynaklı ağrı ve sızı meydana gelir.

Kızarıklık ve kaşıntı da kıl dönmesinin belirtileri arasında yer alır.

Vajinada Kıl Dönmesi Geçer Mi?

Kadınlarda kıl dönmesinin meydana geldiği bölgelerden biri vajinadır. Genital bölgede özellikle jilet ve ağda kullanımı sonrasına kıl dönmesi meydana gelir. Kadınlar için vajinada meydana gelen kıl dönmesi oldukça rahatsız edici bir durum olduğu için tedavisi ve iyileşme süreci de merak konusudur.

Vajinada kıl dönmesi meydana geldiği takdirde uzman görüşü alınmalıdır ve tedavisi uygulanmalıdır. Bu noktada ilk olarak iltihabın kontrol edilmesi için antibiyotik tedavisi uygulanır. Ardından gerekli görülür ise cerrahi bir işlem uygulanarak vajinada meydana gelen kıl dönmesi temizlenir.