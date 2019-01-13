İstanbul'da birçok ilçede aynı yöntemle yapılan hırsızlık polisi alarma geçirdi. Şikâyetçi olanlar ise bebek arabalı kadınlar... Yolda bebek arabasıyla yürüyen kadınları takibe alan hırsızlar, adım adım takip ederek uygun zamanını bulunca kadınların ceplerinden cep telefonunu ya da cüzdanını alarak kayıplara karışıyorlar.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

DHA'da yer alan habere göre hırsızlık mağduru olan kadınlardan birinin cep telefonunun çalınması ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. İstanbul polisi, bebekli kadınları soyan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.