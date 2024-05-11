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        Haberler Sağlık Anne ve Çocuk Bebeğinizin ateşi yükseldiğinde paniklemeyin: Bu hızlı ateş düşürme yöntemlerini deneyin!

        Bebeğinizin ateşi yükseldiğinde paniklemeyin: Bu hızlı ateş düşürme yöntemlerini deneyin!

        Bebeklerde ateş yükselmesi, ebeveynlerin endişe duyduğu yaygın bir durumdur. Ateş, genellikle bir enfeksiyonun belirtisi olabilir ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekebilir. Peki, hangi yöntemler ateşi düşürmeye yarayabilir? İşte, sizin için bebeğinizin ateşini en hızlı şekilde düşürmenin etkili yolları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:57
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        • 1

          Eğer bir ebeveynseniz çocuğunuzun birçok kez ateşlendiğini görmüş olabilirsiniz. Ateş, enfeksiyona karşı bir savunmadır. Yani çocuğunuzun vücudu, mikropları öldürmek için ısısını yükseltir ve bu durum genellikle 3 gün içinde geçer. Ancak buna rağmen ebeveynler, ateş yüzünden endişelenir ve hızlıca düşürmenin yollarını ararlar. Haberimizde bebeğinizin ateşini hızlıca düşürme konusunda yardımcı olabilecek yöntemleri derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          1. VÜCUDU SICAK HAVLUYLA SİLMEK

          Çocuğunuzun ateşi olduğunda bunun sınırlandırmanız gerekebilir. Bunu sınırlandırmak için çocuğunuzun vücudunu sıcak bir havluyla silebilirsiniz. Bu, bir çocuğun ateşini düşürmenin en hızlı ve en güvenli yolu olabilir; bu yöntem, kan damarlarını genişleterek vücut ısısını düşürür.

        • 3

          Bununla birlikte, çocuğun ateşini hızla düşürmek için en çok silinmesi gereken yerler alın, koltuk altı ve kasıktır. Sıcak havlularla silmek aynı zamanda bebeklerin kendilerini daha rahat hissetmelerine de yardımcı olabilir. Ayrıca, bu havlunun çok sıcak olmaması gerektiğine dikkat etmeniz gerekir.

        • 4

          2. BOL VE HAVADAR GİYSİLER GİYDİRMEK

          Çocuğunuzun ateşi olduğunda buna üşüme hissi de eşlik edebilir. Ancak üşüyor diye bebeği ısıtmak için kalın giydirmek vücut sıcaklığının düşmesini sağlamaz. Bu sebeple çocuğa bol ve havadar giysiler giydimek daha iyi olabilir.

        • 5

          3. ESANSİYEL YAĞLARLA MASAJ YAPMAK

          Bu yöntem, bebeklerin ateşini düşürmede çok az kişinin bildiği ve uyguladığı hızlı bir yoludur. Tarçın, zencefil ve nane gibi bazı esansiyel yağlar dolaşım sistemini ısıtma etkisine sahiptir, böylece vücudun terlemesine ve ısının etkili bir şekilde azaltılmasına yardımcı olur.

        • 6

          Yani bir çocuğun ateşi olduğunda ebeveynler; mentol, okaliptüs veya papatyayıi özellikle topuklara ve enseye masaj yaparak kullanabilirler. Bu uygulamayı şu şekilde yapabilirsiniz: Ilık suya birkaç damla esansiyel yağ damlatıp ardından bir havluyu suya batırıp sıkarak bebeğinizin vücudunu silebilirsiniz.

        • 7

          4. SU İÇİRMEK

          Bebeklerin ateşi çıktığında enerjileri olmaz ve yeterince yemek yiyemezler ancak ne olursa olsun susuz kalmamaları gerekir bu yüzden bol miktarda sıvı içmelerini sağlamanız gerekir.

        • 8

          5. DİNLENMELERİNE İZİN VERMEK

          Ateş, çocuğunuzun vücudunu yorabilir bu yüzden dinlenmelerine izin vermelisiniz. Yani, uyuyan bir çocuğu uyandırıp ona ateş ilacı verilmemelidir. Ayrıca, biraz sabırlı olmak daha iyi olabilir, çocukların ateşi genellikle 2 veya 3 gün içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak bu durum çok yüksek ateş için geçerli değildir, böyle bir durumda hemen doktora gidilmesi öneriliyor.

        • 9

          6. EMZİRMEK

          Eğer bebeğiniz küçükse emzirmek bebeğe enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olacak antikorlar sağlayabilir. Aynı zamanda onları sulu tutmaya yardımcı olur ve ağrılarını hafifletebilir.

        • 10

          NE YAPMAMALISINIZ?

          Çocuğunuza asla aspirin vermemelisiniz, doktora sormadan aspirin vermek Reye sendromu adlı karaciğer ve beyinde kalıcı hasara neden olan durumu tetikleyebilir. Bunun yanı sıra küçük çocuklarda soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının birleşiminden kaçınmalısınız. Özellikle 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Daha büyük çocuklarda ne kadar işe yaradıkları belirsizdir bu sebeple doktora danışmadan bu tarz ilaçlar verilmemelidir.

        • 11

          BEBEĞİNİZİN ATEŞİ OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?

          Bir bebeğin vücut sıcaklığı genellikle 37 santigrat derece (98,6°F) civarındadır. Bebeklerin vücut sıcaklığı şu şekildeyse ateşi vardır:

          38 santigrat derece veya daha yüksek

          Kulak veya alın gibi diğer bölgelerde ölçüldüğünde 37,4°C (99,4°F) veya daha yüksek

        • 12

          DOKTORA NE ZAMAN GİTMELİSİNİZ?

          Genellikle hasta çocuğunuzu doktora götürmenize gerek yoktur ancak bazen ateş ciddi bir uyarı işareti olabilir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa çocuğunuzu doktora götürmeniz gerekiyor:

          40 santigrat derece veya daha üstünde bir ateşi varsa,

          3 aylıktan küçük ve ateşi 38 santigrat derece veya daha üstündeyse

        • 13

          72 saatten uzun süren ateşi varsa (çocuğunuz 2 yaşın altındaysa 24 saatten fazla)

          Boyun sertliği, aşırı boğaz ağrısı, kulak ağrısı, döküntü veya şiddetli baş ağrısı gibi diğer semptomların yanı sıra ateşi varsa gibi durumlarda doktora gidilmelidir.

          Kaynak: Medical News Today, Vinmec International Hospital, Mayo Clinic, Web Md

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