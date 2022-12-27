Bebeğini pencereden atan annenin cezası belli oldu!

Büyükçekmece'de 18 Mayıs 2020'de evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü iddia edilen Ece Çoban´a mahkeme heyeti oy çokluğuyla `Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık Ece Çoban'a 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, sanığın duruşmalar iyi halinden dolayı bu cezada indirim uyguladı ve müebbet hapis cezasına indirdi.

MAHKEME BAŞKANI KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koyarak sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirtti. Başkan, muhalefet şerhinde sanığın gizli gebelik geçirdiğini, beklenmedik ve ani şekilde başlayan doğumu öngöremediğini ve doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığına yer verdi. Sanığın bu durumda tıp literatüründe gebelik inkarı olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiği kaydedildi. Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da ekleyerek Türk Ceza Kanunu´nun 34. maddesi gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ece Çoban´ın geçen yıl tanıştığı erkek arkadaşından hamile kaldığı, sanığın başlangıçta hamile kaldığını fark etmediği, uzun süre salgın hastalık nedeniyle doktora gidemediği anlatıldı. Sanığın evde gaz sancısı çektiğini düşünerek buna yönelik tedaviler uyguladığının aktarıldığı iddianamede, sonrasında ise 3 ay geçmesine rağmen adet görmediğini fark eden Ece Çoban´ın hamile olduğunu anladığı bu durumu çevresinden gizlediği ifade edildi. Büyükçekmece'deki evinde 18 Mayıs 2020'de doğum sancıları başlayan sanık Ece Çoban, evinin tuvaletinde kendi başına doğum yaptığı iddianamede belirtilirken, sanığın evde dünyaya getirdiği bebeğini evinin penceresinden dışarı atmak suretiyle öldürdüğü anlatıldı.

İddianamede Adli Tıp Kurumunca yapılan otopsi raporuna göre bebeğin sağ olarak doğduktan sonra öldürüldüğü de kaydedildi. Sanığın ailesinin ifadelerinde, komşularının uyarısı üzerine evlerinin penceresinden bir bebek düştüğünü öğrendiklerini sanığın hamile olduğunu bilmediklerine yer verildi. İddianamede tanık anlatımlarının sanığı korumaya yönelik beyanlar olduğu vurgulandı. Sanık Ece Çoban´ın ifadesinde bebeği aşağı nasıl attığını hatırlamadığı, bebeğin elinden düşmüş olabileceğini söyleyerek suçlamayı reddettiği belirtildi. Sanığın "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.