Bebeğin ölümünde ihmal iddiası

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İstanbul’da yaşayan B.Ç. 24 Temmuz 2024 tarihinde özel bir hastanede doğum yaptı. Bir gün kontrol altında kalan bebek ile annesi, 24 saatin dolmasının ardından taburcu edildi. Bebeğin sağlık durumu kısa süre sonra kötüleşmeye başladı. Bunun üzerine başka bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin kandaki oksijen ve şeker oranının düştüğü belirlendi. Entübe edildi. İddiaya göre, doğum yapılan hastanede gerekli kontroller yapılmadığı için bebek hayatını kaybetti. Acılı aile, bebeği doğrumdan sonra taburcu eden hastaneden şikayetçi oldu.

4XM PROTOKOLÜNE UYULMADI İDDİASI

Habertürk Haber Merkezi'nden Halil Sadri Yılmaz’ın haberine göre, aile avukatı İbrahim Ekrem Çatalkaya, gerekli kontrollerin yapılmadığını iddia ederek, “Çocuğun oksijen ve şeker oranlarının iki kol ve iki ayaktan kontrol edilmesi gerekiyor. Bu Sağlık Bakanlığı’nın 4XM protokolleri dahilinde de bulunuyor. Maalesef bunu yapmadıkları için çocuk, basit bir operasyonla atlatabileceği eksiklikte geç kalındı. Bu nedenle çocuğun kaybına sebep olundu” şeklinde konuştu.

AVUKAT ÇETİNKAYA: HATALARINI İTİRAF ETTİLER Başhekimin müvekkillerini aradığını öne süren Avukat Çatalkaya şöyle devam etti: “Başhekim hastanın annesini arayarak burada ihmali olduğunu söylemiş, haklısınız biz oksijen oranının kontrollerini yapmıyorduk, şeker oranlarının kontrollerini yapmıyorduk. Çocuk doğduğunda müşahede altında ve taburcu edilirken bunları yapacaklarını artık bu konuda eksiklerinin farkına vardıklarını diyerek maalesef anneye de hatalarını itiraf etmişlerdir.” Söz konusu olayla ilgili açıklama yapmayan hastane yetkilileri, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma devam ediyor.