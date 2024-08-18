Bebe Rexha ana dilini konuştuğu için uçağa alınmadığını iddia etti

Dün Instagram'da paylaştığı videoda, havaalanında ağlarken görülen Rexha, "Arnavut olduğum için bunun bir nefret suçu olduğuna inanıyorum. Adını almama izin vermedi. Olduğundan daha güçlü göründüğünü hissettirmek için beni psikolojik olarak taciz etmeye devam etti" dedi.

Uçak firmasında çalışan kadınlardan hiçbirinin müdahale etmediğini veya bir şey söylemediğini anlatan Rexha'nın paylaşımının ardından hayranları sosyal medyadan harekete geçti.