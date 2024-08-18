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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!

        Burdur'da feci bir kaza yaşandı. Kentte bordür taşına çarpan otomobildeki karı koca öldü, çocukları da yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:26
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        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin refüjde yığılı bordür taşlarına çarpması sonucu karı koca öldü, çocukları yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre İzzet Sayar idaresindeki otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Mürseller Köyü Kavşağı yakınında, yol çalışmasında kullanmak üzere refüje yığılan bordür taşlarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

        OĞULLARI YARALANDI

        Sağlık ekibi, sürücü Sayar (58) ile eşi Neşe Sayar'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Kazada yaralanan çiftin çocukları Ali Yahya Sayar (18) ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ve eşinin cenazeleri, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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        #haberler
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        #Son dakika haberler
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