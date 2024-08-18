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        Haberler Gündem Güncel Kamp keyfi faciayla bitti: 19 yaşındaki Metehan'dan acı haber | Son dakika haberleri

        Kamp keyfi faciayla bitti: 19 yaşındaki Metehan'dan acı haber

        Çorum'dan Samsun'a gelip, sahile kamp kuran 5 kişilik arkadaş grubundan 19 yaşındaki Metehan Gümüş, sabah girdikleri denizde gözden kayboldu. Bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan Gümüş, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:57
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        Kamp keyfi faciayla bitti: 19 yaşındaki Metehan'dan acı haber
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        Çorum'dan Samsun'a gelip, Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi'nde kamp kuran Yasin Öncel (19), Metehan Gümüş (19), Eren Kolcu (19), kardeşi A.K. (14) ve Mehmet Tarık Koçyiğit (19), sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı'nda denize girdi.

        Bir süre sonra Metehan Gümüş'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çalışmalar sonucu ekipler, Gümüş'ü bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gümüş, kurtarılamadı.

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        #Samsun
        #kamp
        #boğulma
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