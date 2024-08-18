Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Manisa, İzmir, Bolu, Aydın, Uşak ve Karabük'teki yangın söndürme çalışmalarında son duruma ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni bir açıklama yaptı. Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi. 5 bölgedeki orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini dile getiren Yumaklı, Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına alınmaya en yakın bölgelerden biri olduğunu bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da orman yangınından etkilenen Manisa'da 36 bina ve 52 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu, İzmir'de ise 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, orman yangınlarına sebep olduğundan şüphelenilen 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Manisa, İzmir, Bolu, Aydın, Uşak ve Karabük'teki orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
YANGINLARIN 3'Ü KONTROL ALTINDA
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bugün güzel haberlerinin olduğunu ifade etti.
Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Bolu Göynük'teki yangının da sarp araziler ve uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alanda gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, arkadaşlarının çok çetin mücadele verdiğini vurguladı.
Yumaklı, şöyle devam etti:
"Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol altına alındı bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette.
Üçüncü yangın dün akşam İzmir Urla'da, makilik bir alanda çıkan bir yangındı. Ekiplerimiz hemen oraya intikal ettiler. Müdahaleye başladılar. Yine yerel yönetimlerden, belediyelerden Sayın Valimizin koordinasyonunda, emniyet ekipleri TOMA'lar yani oraya müdahale edebilecek kimler varsa gittiler ve müdahale etmeye başladılar. Yakında bir site vardı, buranın risk altında olduğu düşüncesiyle Valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok çok şükür orada. Halihazırda yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız orman teşkilatı, üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalarına devam edecekler. Soğutma çalışmaları burada da 2 uçak ve 1 helikopterle sürmüş olacak. Burayı da kontrol altında diyoruz."
MANİSA VE İZMİR'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, orman yangınından etkilenen Manisa'da incelenen 46 bina ve 66 bağımsız bölümden 36 bina ve 52 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu açıkladı.
Kurum, İzmir'de ise incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu bildirdi.
MANİSA
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.
Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.
BİR MAHALLE KÜLE DÖNDÜ
Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.
BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının ulaştığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi girişindeki yangın komuta aracında Manisa Valisi Enver Ünlü ve İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan'dan bilgi alan Gümen, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Helikopter ve uçaklarımız günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda iki riskli noktamız var. Oraları tutmaya çalışıyoruz. Eğer o noktaları tutarsak, bugün itibarıyla bitireceğiz. Eğer tutamazsak, Gölmarmara ve Yunuslar tarafına ilerleyecek. Blok ormanlarımız var, o ormanlara sıçratmamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" diye konuştu.
ALEVLER BÜYÜK BİR ALANDA ETKİLİ
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürüyor. Salihli ilçesindeki Kale Mahallesi'nin alt kısmından rüzgarın da etkisiyle yine aynı ilçenin Kemer ve Hacıhıdır mahallelerine doğru yönelen yangına 5'inci gününde, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile müdahale devam ediyor.
İZMİR'DE SON DURUM
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar ile Urla'daki orman yangınları kontrol altına alındı.
Menderes ilçesinde çıkan ormanlık ve makilik alanlardaki yangınlara ise havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kentte 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.
Bölgede havanın aydınlanmasıyla çalışmalar, 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle sürdü.
Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi.
Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, Karşıyaka Yamanlar ile Urla'daki yangınları kontrol altına aldı. Menderes'teki orman yangınına müdahale ise sürüyor.
AYDIN
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.
Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.
Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.
Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.
DİLEK YARIMADASI ZİYARETE KAPATILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yangın riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi girişlerine kapatıldı.
Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca, ülke genelindeki orman yangınlarının artması nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Bu kapsamda Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yangın riskine karşı 18-26 Ağustos tarihlerinde ziyaretçi ve araç girişine kapatıldığı ifade eldi.
Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanan 27 bin 598 hektarlık söz konusu milli park, vatandaşların çokça ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
BOLU
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın Göynük'e bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkmıştı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz ile 2 dozer ve helikopterler sevk edildi.
Yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.
Yangın, 72 saat sonra kontrol altına alındı.
GÖYNÜK-NALLIHAN KARA YOLU TRAFİĞE AÇILDI
Göynük'teki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı.
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Perşembe günü Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Göynük-Nallıhan yolu çift yönlü trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
UŞAK
Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Dereli köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına, gece boyu karadan müdahale devam etti.
Yangını söndürmek için sabah tekrar hava müdahalesi başlatıldı.
Yangına, havadan 4 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.
KARABÜK
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 46 saattir devam ediyor.
Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, önceki gün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Yangını söndürmek için 75 araç ve 205 personel ile müdahale ediliyor.
Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.
Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.
BAKAN YERLİKAYA: GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR VAR
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Sandal köyü yakınlarında, orman yangını bölgesinde incelemede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi aldı.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, yangın bölgesinde çalışan tüm personele teşekkür etti.
Yerlikaya, Türkiye'nin son günlerde orman yangılarıyla mücadele ettiğini ifade ederek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, yeşil vatanın kurtarılması için çalışıldığını söyledi.
Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmaların sürdüğüne dikkati çeken Yerlikaya, "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı. Bununla ilgili az önce Eşme'yle ilgili de bir şüpheli olduğunu hem burada Orman Bölge Müdürümüz, Valimiz, hem de jandarmamız ifade ettiler." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya şüphelilerle ilgili tespitlerini Adalet Bakanlığı ile paylaştıklarını ve zanlıları adalete teslim ettiklerini aktaran Yerlikaya, herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
Ormanlara gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini dile getiren Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu noktada, bu coğrafyada en ufağından yani sigara izmaritinden tutun da mangal yakmayla da ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz sizlerden her zamankinden çok daha fazla, özellikle bugünden önümüzdeki bir hafta boyunca hassasiyet bekliyoruz. Gözümüz gibi korumak zorundayız. Ama Allah muhafaza burada olduğu gibi bir yangınla karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm işimiz yangının bir an önce söndürülmesi."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle Azerbaycan'dan gelen 12 tonluk söndürme uçağının İzmir yangınında çalışacağını hatırlatan Yerlikaya, İzmir ve Bolu'daki bazı yangın bölgelerinde ön hasar tespitlerini tamamladıklarını, pazartesi günü öğlene kadar bunların kesin sonuçlarını bitirip, yangından zarar gören vatandaşlara AFAD olarak gereken yardımları ulaştırıp, destek ödemelerini yapacaklarını kaydetti.
Bakan Yerlikaya, yangının etkilediği illere ilk destekleri gönderdiklerini aktararak, "13,5 milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Hasar tespitleri kesinleştiği andan itibaren biz son derece hızlı bir şekilde ilgili vatandaşlarımıza aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ormanla ilgili mücadelelerde hem desteklerini gösteriyor hem de kendisine anbean bilgi arz ediliyor. Onun da geçmiş olsun dileklerin tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum." dedi.