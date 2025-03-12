7 MİLYON TL'DEN PAHALI ARACA KREDİ YOK

Bunun yanında tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

-Nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına,

-Nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına,

-Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 6 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına,

-Nihai fatura değeri 6 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olup 7 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına,

-Nihai fatura değeri 7 milyon 500 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verildi.