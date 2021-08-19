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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), dijital bankaların faaliyet esaslarına yönelik taslak yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre dijital bankaların kuruluşu için gerekli olan asgari sermaye tutarı, nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olmak üzere, 1 Milyar TL olarak belirlendi. BDDK, bu tutarı uygun gördüğü takdirde artırabilecek.

Dijital bankaların müşterilerinin yalnızca finansal tüketicilerden ve KOBİ’lerden oluşabileceği belirtilen yönetmelikte, ilgili kuruluşların KOBİ boyutunu alan ticari bankacılık kollarında faaliyet göstermeleri engellenecek.

Finansal tüketici niteliğindeki müşterilere kullandırılabilecek teminatsız nakdi kredilerin toplamı müşterinin aylık ortalama net gelirinin dört katını aşamayacak. Aylık ortalama gelirin tespit edilememesi halinde ise nakdi kredilerin toplamı on bin Türk Lirasını aşamayacak.

Ayrıca, müşterilerin hesabı üzerinden kendi bilgilerinin dışında işlem gerçekleştirildiğinin iddia edilmesi durumunda, söz konusu işlemlerin müşteri tarafından yapıldığını veya müşterinin kusurlu olduğunu ispat etme yükümlülüğü bankaya ait olacak.