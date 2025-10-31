BBT Kasım ayında 4 oyunla seyirciyle buluşuyor

Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş liderliğinde Kasım 2025 programını açıkladı. BBT, bu ay Leyla Gencer Opera ve Kültür Merkezi’nde dört farklı güçlü prodüksiyonla tiyatroseverleri sanatla buluşturacak. Programda; Haldun Taner klasiği, etkileşimli hukuk draması, toplumsal hiciv ve çocuk oyunu yer alıyor.

Ölümsüz Komedi: EŞEĞİN GÖLGESİ (Haldun Taner)

Usta yazar Haldun Taner’in günümüz Türkiye’sini ustaca hicveden eseri “Eşeğin Gölgesi”, usta yönetmen Murat Karasu rejisiyle sahnede. Hayali Abdalya ülkesinde, bir berber çırağı ile bir eşekçi çırağı arasında başlayan basit bir “gölge parası” anlaşmazlığının, nasıl yozlaşmış sistemin, siyasetin ve medyanın etkisiyle ülkeyi kutuplaştıran büyük bir krize dönüştüğünü çarpıcı ve komik bir dille anlatıyor. Zeyno Eracar, Emre Koç, Nazan Koçak, Alper Altuner, Kadir Hasman'ın rol aldığı oyun 1 Kasım, 7 Kasım, 15 Kasım, 21 Kasım ve 29 Kasım'da sahnede olacak.

Vicdanları Zorlayan Hukuk Draması: TERÖR (Ferdinand von Schirach) Nurkan Erpulat'ın yönettiği etkileşimli hukuk draması "Terör", izleyicileri modern çağın en çetrefilli etik ikilemiyle yüzleştiriyor. Terör saldırısını önlemek için yolcu uçağını düşüren savaş pilotu Lars Koch'un yargılandığı oyunda, salondaki seyirciler jüri konumuna geçerek pilotun kaderine oy kullanarak hükmedecek. Oyun 8 Kasım, 13 Kasım, 22 Kasım ve 28 Kasım'da sahnelenecek. Toplumsal Muhasebe: BABİL KULELERİ (Ebru Nihan Celkan) Ebru Nihan Celkan'ın kaleme aldığı ve Fidan Tek Koşar'ın yönettiği "Babil Kuleleri", lüks bir gökdelenin inşası sırasında yaşanan iş cinayetlerini merkeze alarak modern yaşamdaki lüks ve sefalet arasındaki derin çelişkiyi, sosyal sınıfların görünmez bağlarını gözler önüne seriyor. Oyun 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Çocuk Oyunu: TİYATRONUN BÜYÜSÜ (Özlem Saraç) BBT, geleceğin izleyicileri için hazırlanan "Tiyatronun Büyüsü" adlı yepyeni çocuk oyunuyla perdelerini açıyor. Tiyatro Cini Sofi'nin, periler ve iki küçük kardeşle birlikte tarihi tiyatro binasını yıkılmaktan kurtarma mücadelesini anlatan oyun, çocuklara sanat sevgisini aşılamayı hedefliyor. Oyunc2 Kasım, 9 Kasım, 16 Kasım ve 23 Kasım'da sahnede olacak

Oyunların biletleri Biletinial'da satışa çıktı.