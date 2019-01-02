BBC, 44 personelinin bilgilerinin internet sızdırılmasını Rusya'ya şikayet etti

BBC, Rusya'da kurum için çalışan 44 gazeteciye ait bilgilerin internete sızdırılması üzerine Rusya hükümetine resmen şikayette bulundu.

Gazetecinin isimleri ve fotoğrafları 25 Aralık günü "Anayurt Rusya" adlı grup tarafından sosyal medya sitelerinde yayımlanmıştı.

Liste ayrıca Rus pikabu.ru ve segodnya.ru sitelerinde de yayınlandı. Özel bilgileri internete sızdırılan 44 gazetecinin çoğu BBC Dünya Servisi için çalışan Rus vatandaşları.

Segodnya.ru sitesinde, neden böyle bir listenin yayınlandığı açıklanırken, Batı medyasının yakınlarda Rus gazetecilere ait bilgileri içeren benzer bir liste yayınladığı kaydedilerek, "Rusya'da ONLAR için çalışan gazetecilerin listesini bulup bunu bir komplo gibi yorumlamak çok kolay oldu" deniyor.

Ancak böyle bir liste BBC tarafından yayımlanmış değil.

Sputnik muhabirlerinin listesi

Rus internet sitesinin Sunday Times gazetesinde yayımnlanan bir habere atıfta bulunduğu düşünülüyor. İngiliz Sunday Times gazetesi, İngiltere'de Rusya hükümeti çizgisindeki Sputnik yayın kuruluşu için çalışan 8 gazetecinin isimleri ve fotoğraflarını içeren bir habere yer vermişti.

Sputnik 2 yıl önce İskoçya'nın yönetim merkezi Edinburg'da bir internet radyosu açmıştı. Sunday Times, haberinde İskoçya'da yaşayan Rus gazetecilerin Britanya'nın istikrarını bozacak bir enformasyon savaşının parçası olduklarını öne sürmüştü.

Sunday Times'ın bu haberi üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rus diplomatların misilleme niteliğinde adımlar üzerinde çalıştığını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova 'Bunlar açık kaynaklarda varolan bilgiler' dedi

Bu haberin yayınlanmasından bir hafta önce İngiltere'de medyayı denetleyen bağımsız yapılanma Ofcom, İngilizce yayın yapan Rus kanalı Russia Today'in (RT) Salisbury kentinde eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik sinir gazı saldırısı sonrası 7 ayrı programında tarafsızlık kurallarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Rusya'da medyayı denetleyen kuruluş da bunun üzerine BBC'nin Rusya'daki yayınlarında Rus yasalarına uyup uymadığını inceleyeceğini bildirmişti.

BBC, Rusya hükümetine yaptığı şikayette, kendisinin bağımsız yayın yapan bir medya kuruluşu olduğunu İngiltere hükümeti'nin politikası ya da diğer İngiliz medyasıyla bağlantısı bulunmadığını kaydetti.

BBC: Çalışanlarımızın güvenliğinden kaygılıyız

BBC Dünya Servisi Başkanı Jamie Angus, en büyük endişelerinin Moskova'da kurum için çalışan personelin güvenliği olduğunu söyledi ve "Rusya yetkililerinden bu kaygı verici gelişmeyi incelemelerini istedik" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov hafta sonu yaptığı açıklamada, BBC çalışanlarının listesinin yayımlanmasını, onaylamamış olsalar bile anlayışla karşıladıklarını söylemişti.

'Açık bilgiler değil'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Govorit Moska radyosuna verdiği mülakatta, bu bilgilerin gizli olmadığını, açık kaynaklardan bulunabileceğini söyledi.

Zaharova, Kommersant gazetesinin, sızıntıda Rus yetkililerin parmağı olup olmadığı yolundaki bir sorusuna ise "İngiliz internet korsanlarının oyunlarından biri olması daha muhtemel" diye yanıt verdi.

Ancak, BBC sızdırılan bilgileri incelediğinde bunların bir kısmının sadece Rus yetkililerin sahip olduğu veriler olduğu sonucuna vardı.

Yayımlanan liste, BBC'nin Rusya'da çalışmak üzere başvurarak akreditasyon aldığı gazeteciler listesine tam tamına denk düşüyor ve bu liste başka bir yerde daha önce yayınlanmamıştı. Açık kaynaklarda sadece BBC büro şeflerinin isimleri yer alıyordu.