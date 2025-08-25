Bazıları geriye doğru yürümüyor, bazıları fırtınada kırmızı giymiyor! İşte dünyanın dört bir yanından en garip batıl inançlar

Bazıları geriye doğru yürümüyor, bazıları fırtınada kırmızı giymiyor! İşte dünyanın dört bir yanından en garip batıl inançlar

İnsanlık tarihinin çok eski zamanlarında, bilim ve teknoloji henüz bu kadar ilerlememişken insanlar hayatı doğaya bakarak anlamlandırmaya çalışırdı. Günlük yaşamda denk gelen bazı durumları doğadaki bazı güçlerle ilişkilendirip olayları anlamlanmaya çalışıyordu.

REKLAM advertisement1 REKLAM Bu çabalar bazen hayatı kolaylaştırsa da bazen zaman içinde gerçek bir dayanağı olmayan batıl inançların ortaya çıkmasına neden oldu. Üstelik bu batıl inançlar sadece bizim kültürümüzde olan bir şey de değil... Dünyanın pek çok yerinde bugün insanların hala sıkı sıkıya bağlı olduğu batıl inançlar var. İşte onlardan bazıları...

Hindistan'da gece tırnak kesmek uğursuzluk olarak kabul edilir. Gece tırnak kestiğinde hem kötü ruhları çağırdığına hem de aile içinde kavgalar olacağına inanılır. Rusya'da kapı eşiğinde el sıkışmanın uğursuzluk getireceğine inanılır. Çünkü kapı eşiği, yaşam ile ölüm arasındaki sınır olarak görülür.

REKLAM Aynanın kırılması sadece bizde değil pek çok kültürde uğursuzlukla özdeşleşmiştir. Mesela İtalya ve ABD'de kırılmış bir ayda görmek 7 yıl uğursuzluk yaşanacağına dalalettir. Bu toplumlar aynanın ruhun yansımasını taşıdığına inanır. Bu yüzden ayna kırılması kötü şansla ilişkilendirilir.

REKLAM Bir evin çatısında bir baykuş öttüğünde bizim kültürümüzde de akla iyi şeyler gelmez. Bu durum İngiltere ve ABD'de direkt kuşlar üzerinden kabul görmüştür. Eğer İngiltere'de ve ABD'de çatıya bir kuş konarsa bu ölümün işareti olarak kabul edilir. Burada da özellikle öne çıkan kuşlar kargalar ve baykuşlardır.

Çin'de 4 rakamı ölümü çağrıştırır ve bu rakam uğursuz kabul edilir. Bu inanç öylesine yaygındır ki Çin'de bu yüzden birçok binada 4. kat numaralandırılmaz. REKLAM Rusya'da boş şişeler yere bırakılmaz, masadan alınmaz çünkü bunun orada bulunan kişilere fakirlik getireceğine inanılır. Ev halkının bereketi bozulmasın diye bu inanca sadık kalınır.

Almanya'daki en garip batıl inançlarından biri de su ile kadeh kaldırmamaktır. Eğer arkadaşlarınızın ölmesini istemiyorsanız asla su ile kadeh kaldırmamalısınız çünkü su ile kadehi sadece ölüler için kaldırılacağına inanılır.

REKLAM İspanya'da insanların hiçbir şey yapmak istemediği gün salı günüdür çünkü salı gününün uğursuz gün olduğu düşünülür. İspanya'da salı günleri önemli işler yapılmaz hatta İspanyollar evlenmek için özellikle salının dışında bir günü seçer.

REKLAM Fransa'da o meşhur baget ekmeklerini masaya ters koyarsanız Fransızların tepkisiyle karşılaşırsınız çünkü baget ekmek masaya ters bırakılırsa bu uğursuzluk demektir. Bu batıl inanışın bir kökeni de var. Çünkü çok eski zamanlarda cellatlara ayrılan ekmekler masaya ters bırakılırmış...

Filipinler'deki batıl inançlar oldukça enteresan. Örneğin, Filipinlerde eğer hava fırtınalı bir havaysa kırmızı kıyafetli kimseyi göremezsiniz çünkü kırmızı rengin yıldırımları üzerine çektiğine inanılır. Güney ülkelerinden bir enteresan batıl inanç daha! İtalya ve Portekiz'deyseniz geri geri yürüyen kimseyi göremezsiniz çünkü bu ülkelerde geri yürümek uğursuzluk kabul edilir. Eğer geri yürünürse ruhların bundan rahatsız olacağından ve kişinin hayatında bazı şeylerin de gerilemeye gideceği düşünülür.