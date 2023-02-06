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Deprem sebebiyle bazı tren seferlerine ara verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremler nedeniyle Fırat Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ile İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası trenlerin bazı seferlerine ara verildiğini duyurdu

Giriş: 06.02.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem sebebiyle bazı tren seferlerine ara verildi
AA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verilen tren seferleri bilgileri paylaşıldı.

Buna göre, bugün Elazığ-Adana-Elazığ arası işleyen Fırat Ekspresi ile Ankara-Kurtalan-Ankara arası işleyen Güney Kurtalan Ekspresi için tüm duraklarda, Ankara-Malatya-Ankara arası işleyen 4 Eylül Mavi Ekspresi için ise yalnızca Sivas-Malatya arasında işletmeciliğe ara verilecek.

Yarın da Ankara-Tatvan-Ankara arası işleyecek Van Gölü Ekspresi de yolcu taşımacılığını durduracak.

Bölgesel trenler için ise İslahiye-Mersin ve Gaziantep-Nizip arası geçici süreli işletilmeyecek.

Bilet alan yolcuların bilet ücretleri kesintisiz şekilde iade edilecek. Trenlerin işletilme tarihi ayrıca duyurulacak.

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