8 ilde eğitime kar engeli

HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye'nin kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçelerinde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

İl genelinde dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde sona ermesinin ardından yollarda buzlanma oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Nevşehir merkeze bağlı belde ve köyler ile Acıgöl ve Hacıbektaş ilçesine bağlı belde ve köylerden il ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

VAN

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İlçede dün başlayan kar yağışı, bugün etkisini artırdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7 mahallenin yollarında kar küreme çalışması yapıldı.

Gülnar Kaymakamlığının açıklamasında, olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında olduğu bildirildi.

KONYA

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 13 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararınca Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir, Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Hadim, Beyşehir ve Bozkır ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 14 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan Çumra, Ahırlı, Güneysınır, Bozkır ve Seydişehir ilçelerinde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise bazı okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Akkuş, Mesudiye, Perşembe ilçelerinde bulunan okulların tamamında 14 Ocak tarihinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuz durum ve aşırı buzlanma nedeniyle ilçemizde eğitime 14 Ocak cuma günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KARS

Kars'ın tamamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.