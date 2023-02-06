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Haberler Enerji "Bazı akaryakıt istasyonlarında talep nedeniyle yakıt bitti"

Akaryakıt istasyonlarında tamir çalışmaları devam ediyor

EPGİS "Deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır. Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur" açıklamasında bulundu

Giriş: 06.02.2023 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bittiğini, bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktalarının çöktüğünü bildirdi.

EPGİS tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapıldığı belirtilerek "Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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