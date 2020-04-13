13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor, evinde kalıyor. Salgın kapsamında alınan önlemler sonrasında bazı sanayi kollarında üretim azaldı, bazılarında tümüyle durdu. Lokanta, restoran, cafe, berber gibi işletmelerin faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Sanayi ve ticarethanede, elektrik ve doğal gaz tüketimi belirgin biçimde düştü. Buna karşılık konutlarda elektrik tüketimi arttı.
GÜNLÜK TÜKETİMLER
Türkiye’nin, günlük elektrik tüketimi 640 milyon kilovatsaat düzeyine (şubat ayında günlük 850 milyon kilovatsaatti) kadar geriledi. Doğal gaz tüketimi de 90 ile 100 milyon metreküp arasında değişiyor. Kış aylarında gaz tüketimi günlük 200 milyon metreküp düzeyinde seyrediyordu.
FATURALAR ÇIKMAYA BAŞLADI
Elektrik dağıtım şirketleri, abonelere, evde kalmaya başladıkları mart ayı ile nisan ayının ilk on gününü kapsayan tüketimlerine ilişkin faturayı göndermeye başladı. Bazı abonelerin faturalarında, önceki aylarla karşılaştırıldığında yüzde 50 ve daha üstünde artış olduğu kayıtlara geçti. Bazılarında artış, bu oranı da geçti.
Sektör temsilcileri, sanayi ve ticarethanede yaşanan düşüşe karşılık konutlarda tüketimin artmasının beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, “Vatandaş, olanakları çerçevesinde evinde pasta yaptı, börek yaptı. Fırınlar çalıştı. Her türlü elektronik ürünler daha fazla kullanıldı. Evlerin, temizliği yapıldı. Buna bağlı olarak da elektrik tüketimi doğal olarak önceki aylara kıyasla arttı” dedi. Faturalarda, ortalama yüzde 50’ye kadar artış olabileceği ifade edildi.
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