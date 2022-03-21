"İYİ BİR BABA OLMAK İSTEDİM"

Charvet, baba olmadan önceki hayatını sürdürseydi çocuklarıyla yeteri kadar zaman geçiremeyeceğinin de altını çizdi. Televizyon dizilerinde de oynamak istemediğini belirten David Charvet, "Evde oturmak ve iyi bir baba olmak istedim. Her bir gün çocuklarımın yanında olmak istedim. Her sabah erkenden uyanmak ve çocuklarımın, yüzünü göreceği ilk kişi olmak benim için bir nimet." diye konuştu.