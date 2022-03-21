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Baywatch'in yıldızı David Charvet artık inşaat yapıyor

David Charvet artık inşaat yapıyor

Bir döneme damgasını vuran 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) adlı dizi ile adını duyuran ünlü aktör David Charvet, artık inşaat işleriyle uğraşıyor

21.03.2022 - 13:39 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1990'lardan 2000'lerin ilk yarısına kadar ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında ekrana gelen 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) adlı dizi ile yıldızı parlayan David Charvet, artık hayatını kameraların karşısında ya da sahnede değil, bambaşka bir şekilde kazanıyor.

  • HER ŞEY 2006 YILINDA BAŞLADI

    O dönem dizide canlandırdığı 'Matt Brody' karakteriyle ünlenen Charvet, 2006 yılında Malibu'da hayallerindeki evi yaptırdığı sırada yaşadıkları ona yeni bir hayatın kapılarını açmıştı.

  • Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyeri de olan David Charvet, malikanenin yapımında yaşadığı bir takım sorunların ardından inşaatı üstlenmek zorunda kalmıştı. Hayallerindeki evi gerçekleştirmek için kolları sıvayan ünlü yıldız, bu işten anlayan bir müteahhitin yardımıyla malikanenin yapımını tamamlamıştı.

    Evin yapımı bittikten sonra çevresinden olumlu geri dönüşler alan David Charvet, daha sonra da inşaat işine girmeye karar vermişti.

  • Şimdi Los Angeles'ta her yıl 10 ile 14 arasında konut projesi gerçekleştiren 'The Jones Builders Group' adlı şirketi işleten 49 yaşındaki Charvet, artık kameraların karşısında ya da sahnede değil.

  • "HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

    Page Six'e konuşan David Charvet, yıllar önce böyle bir karar verdiği için hiç pişman olmadığını söyledi.

    Eski aktörün, 2011-2020 yılları arasında oyuncu Brooke Burke ile gerçekleştirdiği evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Charvet, gösteri dünyasından ayrıldığına en çok da 15 yaşında Heaven ve 14 yaşında Shaya adındaki çocuklarıyla daha çok vakit getirmesine imkan sağladığı için seviniyor.

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