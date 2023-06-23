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BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak, kaç gün ücretsiz?

Bayram toplu taşıma tarifesi: 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak?

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma tarifesine ilişkin karar geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Bu yıl 28 Haziran'da başlayan ve 1 Temmuz'da sona eren Kurban Bayramı tatili memurlar için 9 güne çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olurken gözler Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray tarifesine çevrildi. İşte 28-29-30 Haziran-1 Temmuz 2023 Kurban bayramında toplu taşıma tarifesi...

Giriş: 23.06.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı'nda toplu taşıma tarifesi, bayram tatili planı yapanlar tarafından takip ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verirken gözler "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak, kaç gün ücretsiz?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesine ilişkin merak edilenler...

  • BAYRAM TATİLİ BOYUNCA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK!

    Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

    Ekli karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ücretsiz olacak.

  • BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ?

    28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray, ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

  • BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

    Kurban Bayramı boyunca, 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00' itibarıyla 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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