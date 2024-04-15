Bayramda otoyollardan 11.2 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca insanın bayram tatiline çıktığını belirterek, Yap-İşlet-Devret Otoyol projeleri ve Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını bildirdi.

Türkiye’nin önemli Yap-İşlet-Devret projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında 3 milyon 462 bin 352 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise 1 milyon 55 bin 133 aracın geçiş yaptığını kaydetti.

Aynı tarih aralığında İstanbul-İzmir Otoyolu’nu da 2 milyon 857 bin 657 aracın kullandığını açıklayan Uraloğlu, “Osmangazi Köprüsü’nden de 940 bin 908 araç geçişi oldu. Osmangazi Köprüsü’nden açıldığı günden bu yana bir günde en yüksek araç geçişin de bu Bayram döneminden gerçekleşti. 13 Nisan’da tam tamına 117 bin 537 araç Osmangazi Köprüsü’nü kullandı” dedi.

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'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN 155 BİN 307 ARAÇ GEÇİŞ YAPTI'

Bakan Uraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun 4-14 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldığını açıkladı.

Çanakkale Boğazı’nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden ise 155 bin 307 aracın geçiş yaptığını bildiren Uraloğlu, “Yine aynı tarih aralığında Ankara-Niğde Otoyolu’nu kullanan araç sayısı 954 bin 20 olarak gerçekleşti. Ankara-Niğde Otoyolu’nun Birinci Kesiminde 13 Nisan 2024 tarihindeki 70 bin 908 ile en yüksek araç geçiş sayısına ulaşıldı. Otoyolun Üçüncü Kesiminde ise 6 Nisan 2024 tarihinde 106 bin 603 araç ile en yüksek sayıya ulaşıldı. Aynı dönemlerde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’ndan 162 bin 954, Aydın-Denizli Otoyolu’nun trafiğe açık İkinci Kesiminden ise 67 bin 116 araç geçişi oldu. Bu bayramda özellikle Yap-işlet-Devret projelerimize yönelik talep, bu yatırımların ne kadar yerinde olduğunun da kanıtıdır. Vatandaşlarımız bu projelerimiz sayesinde hem güvenli hem de konforlu yolculuk yaparak sevdiklerine ulaştı” dedi.