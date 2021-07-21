Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını kaydetti. İşte 2021 Kurban tatili boyunca ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar...

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Erdoğan açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de kaydeden Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.

Hemen belirtelim ki 9 günlük Kurban Bayramı tatili 17 Temmuz saat 00.00 itibariyle başladı. Dolayısıyla köprü ve otoyollar 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.