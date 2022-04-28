Bayramda okullar tatil mi? sorusu Ramazan Bayramına sayılı günler kala gündeme geldi. Her yıl üç gün resmi tatil ilan edilen Ramazan Bayramı tatili, kimi yıllar hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün olarak tatil edilmişti. Bu uygulamanın bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatiliyle birlikte 5-6 Nisan Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil edilmesi halinde öğrenciler 9 gün eğitim molası verebilecek. Tatil için plan yapan binlerce öğrenci ve veli "Bayramda okullar kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte, detaylar...