Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Bayramda okullar tatil mi? Bayram tatili 9 gün oldu mu? Ramazan bayram tatili kaç gün olacak, hafta sonu ile birleştirildi mi?

Bayramda okullar tatil mi, tatil 9 gün oldu mu? Ramazan bayram tatili hafta sonu ile birleştirildi mi?

Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramının kaç gün tatil olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 gün resmi tatil olan Ramazan Bayram tatili, geçtiğimiz yıllarda hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün olarak idrak edilmişti. Tatili değerlendirmek isteyen binlerce veli ve öğrenci bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırılıyor. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

28.04.2022 - 20:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bayramda okullar tatil mi? sorusu Ramazan Bayramına sayılı günler kala gündeme geldi. Her yıl üç gün resmi tatil ilan edilen Ramazan Bayramı tatili, kimi yıllar hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün olarak tatil edilmişti. Bu uygulamanın bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Bayram tatiliyle birlikte 5-6 Nisan Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil edilmesi halinde öğrenciler 9 gün eğitim molası verebilecek. Tatil için plan yapan binlerce öğrenci ve veli "Bayramda okullar kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte,  detaylar...

  • RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.

  • BAYRAMDA OKULLAR 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

    Kabine Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili süresi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Kabine öncesinde bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılacağı iddiaları bulunuyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin konuşmadı.

    Konuya ilişkin yeni bir detay geldiğinde haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.

    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.