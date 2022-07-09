Kargolar bayramda çalışıyor mu? PTT kargo ve diğer kargolar bayramda alım ve teslimat yapıyor mu? Bugün 2022 Kurban Bayramı başladı. 4 gün süresince yani 12 Temmuz Salı gününe kadar resmi tatil. Peki, bugün ve bayram süresince kargolar ve PTT kargo çalışıyor mu? İşte emrak edilip araştırılanlar...