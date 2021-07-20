Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Kurban bayramı süresince yurtta birçok kurum kapalı olacak. Pandemi nedeniyle günlük hayatımızda eskiye göre daha çok kullnadığımız kargo hizmeti bayramda veriliyor mu merak ediliyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban bayramında kargolar çalışmıyor. 24 Temmuz Cumartesi gününden itibaren hizmet verilmeye başlanacak.