İşte bayram havası! Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağımız yarın, başkent dahil çoğu merkezde hava güneşli olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, çarşamba ve perşembe günü ise birçok bölgede kuvvetli lodosun etkili olmasının beklendiğini kaleme aldı
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Türkiye’de batı ve iç bölgeleri etkileyen, geniş alanda rüzgar fırtınası ile çoğu merkezde maddi hasar oluştu.
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Ege’de ve İç Anadolu’da rüzgarın kısa süreli sürati (Meteorolojide rüzgar hamlesi) 100 km/saat’i aştı.
Fırtınanın ardından Ege’de ve Marmara’da bugün hava daha sakin, Balıkesir-İzmir arasında yerel yağmurlar görülüyor.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin Ankara dahil çoğu merkezinde güneşli geçecek. Başkentte sabah 20°C, öğlen 26°C’ye çıkan sıcak bir hava olacak.
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Fakat bu 23 Nisan, İstanbul’da yağmur ihtimali var. Sabah ile öğle arası İstanbul’da rüzgar poyrazdan serin esecek, hissedilen sıcaklıklar 15°C. Şehrin özellikle kuzey ilçeleri ile boğaz çevresinde yağmurlu saatlerimiz olur, kortej ve yürüyüşlere katılacakların bir yağmurluk alması iyi olur.
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24-25 Nisan ise güneyden kuzeye çıkan güçlü bir fırtınanın daha içine gireceğiz görünüyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da bu çarşamba ve perşembe lodostan gelen fırtına hayatı olumsuz etkileyebilir. Çarşamba gün içinde havalimanlarında gecikmeler yaşanabilir, Ankara dahil tüm İç Anadolu ile Ege’nin tamamında kuvvetli rüzgara hazırlıklı olalım.
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İstanbul’da ise Karadeniz’in serin ilkbahar havası yaşanıyor, poyrazdan orta kuvveti aşan rüzgar alan şehirde gelecek günlerde sıcaklık 22-24°C’ye kadar yükselecek. Fakat özellikle bu perşembe Anadolu’da beklenen 35°C gibi sıcaklıklar düşünülünce, Marmara bölgesi epey serin kalacak. Sıcak mevsimler geçiriyoruz, bu ilkbahar da farklı değil.
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Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu haftaya güneşli başladı, gelecek 3-4 gün daha bu bölgelerde hava güneşli kalıyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu yaklaşan hafta sonunda yağışlı havanın etkisine girebilir, bunlar gök gürültülü sağanak halinde inen bahar yağmurları olur. O yağışlar gerçekleşirse, bu hafta 35°C gibi yaz ortasında ulaştığımız seviyeye ulaşacak olan Adana-Kahramanmaraş-Adıyaman arasını serinletir.
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Yaklaşan 'aşırı sıcak' günlerde, yağmurla takviye olamayan su kaynaklarımızın hızla hacim kaybedeceğini hatırlamak gerekir. Bugün sezonu iyi geçiremeyen Ege ve Akdeniz merkezlerinde şimdiden, yaz gelmeden su kıtlığı göze çarpıyor.