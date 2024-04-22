Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat! - Son dakika haberleri

        İşte bayram havası! Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağımız yarın, başkent dahil çoğu merkezde hava güneşli olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, çarşamba ve perşembe günü ise birçok bölgede kuvvetli lodosun etkili olmasının beklendiğini kaleme aldı

        Giriş: 22.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’de batı ve iç bölgeleri etkileyen, geniş alanda rüzgar fırtınası ile çoğu merkezde maddi hasar oluştu.

        • 2

          Ege’de ve İç Anadolu’da rüzgarın kısa süreli sürati (Meteorolojide rüzgar hamlesi) 100 km/saat’i aştı.

          Fırtınanın ardından Ege’de ve Marmara’da bugün hava daha sakin, Balıkesir-İzmir arasında yerel yağmurlar görülüyor.

        • 3

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin Ankara dahil çoğu merkezinde güneşli geçecek. Başkentte sabah 20°C, öğlen 26°C’ye çıkan sıcak bir hava olacak.

        • 4

          Fakat bu 23 Nisan, İstanbul’da yağmur ihtimali var. Sabah ile öğle arası İstanbul’da rüzgar poyrazdan serin esecek, hissedilen sıcaklıklar 15°C. Şehrin özellikle kuzey ilçeleri ile boğaz çevresinde yağmurlu saatlerimiz olur, kortej ve yürüyüşlere katılacakların bir yağmurluk alması iyi olur.

        • 5

          24-25 Nisan ise güneyden kuzeye çıkan güçlü bir fırtınanın daha içine gireceğiz görünüyor. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da bu çarşamba ve perşembe lodostan gelen fırtına hayatı olumsuz etkileyebilir. Çarşamba gün içinde havalimanlarında gecikmeler yaşanabilir, Ankara dahil tüm İç Anadolu ile Ege’nin tamamında kuvvetli rüzgara hazırlıklı olalım.

        • 6

          İstanbul’da ise Karadeniz’in serin ilkbahar havası yaşanıyor, poyrazdan orta kuvveti aşan rüzgar alan şehirde gelecek günlerde sıcaklık 22-24°C’ye kadar yükselecek. Fakat özellikle bu perşembe Anadolu’da beklenen 35°C gibi sıcaklıklar düşünülünce, Marmara bölgesi epey serin kalacak. Sıcak mevsimler geçiriyoruz, bu ilkbahar da farklı değil.

        • 7

          Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu haftaya güneşli başladı, gelecek 3-4 gün daha bu bölgelerde hava güneşli kalıyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu yaklaşan hafta sonunda yağışlı havanın etkisine girebilir, bunlar gök gürültülü sağanak halinde inen bahar yağmurları olur. O yağışlar gerçekleşirse, bu hafta 35°C gibi yaz ortasında ulaştığımız seviyeye ulaşacak olan Adana-Kahramanmaraş-Adıyaman arasını serinletir.

        • 8

          Yaklaşan 'aşırı sıcak' günlerde, yağmurla takviye olamayan su kaynaklarımızın hızla hacim kaybedeceğini hatırlamak gerekir. Bugün sezonu iyi geçiremeyen Ege ve Akdeniz merkezlerinde şimdiden, yaz gelmeden su kıtlığı göze çarpıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        10 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi, çocukları ve kardeşi gözaltında
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Rapor: Dünyada silahlanma yarışında rekor
        Rapor: Dünyada silahlanma yarışında rekor
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Habertürk Anasayfa