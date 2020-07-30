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Kurban Bayramı'nda eylem yapmayı planlayan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 9 şüpheli, Diyarbakır'da operasyonla yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin terör örgütü DEAŞ adına Kurban Bayramı'nda kentte eylem hazırlığı ve arayışında olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sallama olarak tabir edilen bıçak, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.