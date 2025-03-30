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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler çalışacak mı?

        Bayramda eczaneler açık mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler çalışacak mı?

        Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte 9 günlük bayram tatilinde eczanelerin çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bayram sürecinde ilaç almak için eczaneye gitmek durumunda olanlar, "Bayramda eczaneler açık mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler çalışacak mı?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 9 günlük bayram tatilinde eczanelerin çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 17:08 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:08
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        • 1

          İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başladı. Bayram tatili idari izinle birlikte kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. 9 günlük bayram tatili süresinde eczanelerin hizmet verip vermeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde eczaneler çalışacak mı?" İşte eczanelerin çalışma durumu...

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

          Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

          Bayram tatilinin ardından idari iznin söz konusu olduğu 2 Nisan Çarşamba ile sonraki günlerde ise eczaneler hizmet vermeye başlayacak.

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        • 3

          ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

          Eczaneler hafta içi ve cumartesi günü 09:00 - 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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