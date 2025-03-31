Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları... | Sağlık Haberleri

Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları... | Sağlık Haberleri

Bayram sofralarının ardından gelen acil başvuruların büyük bölümünün kalp-damar sistemi ile ilişkili olduğunu belirten Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Kerem Pekbüyük Pekbüyük, “Kalp çarpıntısı yaşayan hastaların bir kısmı daha önce hiçbir tanı almamış oluyor. Genç yaşta, ilk kez bayram sofrasında yaşadığı çarpıntı ya da mide bulantısını hafife alıyor, ama aslında bu tablo ciddiye alınmalı” ifadelerini kullandı.

Özellikle tatlı, tuzlu ve yağlı yiyeceklerin aynı öğünde yüksek miktarda tüketilmesinin kalp yükünü artırdığını söyleyen Pekbüyük, “Hipertansiyon hastalarının ilaçlarını aksatması ya da ‘bugünlük almasam da olur’ demesi, bayram günlerini ciddi sağlık krizlerine çevirebiliyor” uyarısında bulundu.

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Pekbüyük, ramazan bayramında acil servislerdeki yoğunluğa dikkat çekerek, “Bayramın özellikle ilk iki günü, normal günlere kıyasla acil servis başvurularında yüzde 30 ila 40 oranında artış gözlemliyoruz” dedi.

En sık başvuru nedenlerinin başında göğüs ağrısı, bayılma, baş dönmesi, yüksek tansiyon ve mide ağrıları olduğunu belirten Pekbüyük, “Uzun süren açlık sonrası aniden ağır yemekler yemek, vücudu zorlayabiliyor. Özellikle kronik hastalığı olan kişilerde bu tablo ciddi sonuçlara yol açabiliyor” diye konuştu.

"SİNDİRİM SİSTEMİ ŞİKAYETLERİ DE İHMAL EDİLMEMELİ" Bayramda görülen acil vakaların yalnızca kalple sınırlı olmadığını vurgulayan Pekbüyük, şöyle devam etti: “Mide ağrısı, kusma, şiddetli karın ağrısı, gıda zehirlenmesi gibi vakalar da oldukça sık karşımıza çıkıyor. Evde yapılan ya da uzun süre beklemiş yiyeceklerin tüketimi, sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Kimi zaman safra kesesi taşları veya akut pankreatit gibi ciddi tablolara bile dönüşebiliyor.” ACİL SERVİS YOĞUNLUĞU, ÖNLENEBİLİR NEDENLERLE ARTIYOR Pekbüyük, bayram boyunca yaşanan acil servis yoğunluğunun önemli bir kısmının aslında önlenebilir olduğunu vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu: ⁠“İlaçlar kesinlikle aksatılmamalı. Özellikle tansiyon ve şeker ilaçlarının düzenli kullanımı hayati önem taşır. Bayramda ‘her şeyden biraz’ anlayışı yerine, bilinçli porsiyon kontrolü yapılmalı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani baş dönmesi gibi belirtiler asla ihmal edilmemeli. ‘Geçer’ denilerek eve kapanmak, zaman kaybı anlamına gelir.” "BAYRAMIN GÜZEL BİTMESİ SİZİN ELİNİZDE" Acil servislerin her bayram olduğu gibi bu bayramda da görev başında olduğunu belirten Pekbüyük, “Bayramın keyfini doyasıya yaşamak istiyorsak, sağlığımıza da bayram ettirmeliyiz. Sofraların tadı, bir krizle son bulmasın” diye konuştu.

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