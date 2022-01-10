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Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi: Ünlüleri buluşturan düğün

Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi! Ünlüleri buluşturan düğün...

Bayram Yıldız-Tuğçe Kara çifti, önceki akşam nikah masasına oturdu. İkilinin Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşen düğün törenine Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Yasemin-İzzet Özilhan, Fatih Ürek, Coşkun Sabah, gibi birçok ünlü isim katıldı

10.01.2022 - 11:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; BVS Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara, önceki akşam Kuruçeşme'deki otelde düzenlenen görkemli bir törenle nikah masasına oturdu.

  • Gecede iş, sanat ve cemiyet hayatından İzzet Özilhan-Yasemin Özilhan, Emine Özilhan-Tuncay Özilhan, Murat Karabova, Serkan Kalmaz, Yüksel Mermer, Celal Adan, Nihat Özdemir, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Ferman Toprak, Beyhan Benardete, Funda Arar, Polat Yağcı, Mustafa Süzer, Selin Ciğerci, Fatih Ürek, Kubat, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Yalçın ve Gül Şahin, Mehmet Aslan, annesi Zeynep Aslan gibi ünlü isimler yer aldı.

  • İşte Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara'nın düğününden objektiflere yansıyanlar...

  • Sevim Emre-Orhan Gencebay

  • Coşkun Sabah

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