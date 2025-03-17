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        Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?

        Ramazan Bayramı tatiline kısa süre kaldı. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler bayram tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan tatil arife gününden sonra başlayacak. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olma ihtimali, bayram tatilinin Salı günü bitiyor olması dolayısıyla düşük görünüyor. Peki Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:02
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        • 1

          Bayram tatili süresi özel ve kamu sektöründe çalışanların gündeminde. Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak. Bayram tatilinin toplumda bir arada olmayı, sevinci, hoşgörüyü ve yardımlaşmayı pekiştiren bir zamanı ifade etmesi nedeniyle de büyük bir önemi vardır. Peki Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı?

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart tarihinde başladı. 29 Mart Cumartesi ise bu yıl Ramazan ayının son günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

          Bununla birlikte bu yıl Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi ise Arife günü olarak idrak edilecek.

          RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİL DÖNEMİNİ DE KAPSIYOR

          Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak.

          Ara tatil, 26 Mart Cuma günü okulların tatil olmasıyla başlayacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise okullar yeniden başlayacak.

          Bu tarih aralığında 29 Mart arefe günü olurken, 30-31 Mart ve 1 Nisan bayramın üç gününü kapsayacak.

          Dolayısıyla Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsamış olacak.

        • 3

          BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILACAK MI?

          Bu yıl Ramazan Bayramı arife günü Cumartesi'ye bayramın ilk günü ise Pazar gününe yani hafta sonu tatiline denk geliyor.

          Bununla birlikte 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı tatili olacak. Tatil süresince tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

          2Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri tatil ilan edilmediği için bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmayacak.

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