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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, son durum ne?

        Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, son durum ne?

        Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili süresi gündeme geliyor. Özellikle çalışan ve öğrenci olan kesim bayram tatili kaç gün sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak. Peki Bayram tatili ne zaman, kaç gün, uzatıldı mı? İşte 2025 Ramazan Bayram tatili sürecine dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:00
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        • 1

          Müslümanlar on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayrama kavuşacaklar. 2025 yılında Ramazan Bayramı bu sene yine heyecanla bekleniyor. Sevdiklerini ziyaret edecek olanlar ve tatil yapmak isteyenler bayram tatili hakkındaki araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, son durum ne?

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak. Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.

          BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ VE TARİHİ 2025

          Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

          RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ

          RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR

          RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ

          RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI

        • 3

          BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILACAK MI?

          Bu yıl Ramazan Bayramı arife günü Cumartesi'ye bayramın ilk günü ise Pazar gününe yani hafta sonu tatiline denk geliyor.

          Bununla birlikte 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı tatili olacak. Tatil süresince tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

          2Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri tatil ilan edilmediği için bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmayacak.

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