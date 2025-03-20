Müslümanlar on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bayrama kavuşacaklar. 2025 yılında Ramazan Bayramı bu sene yine heyecanla bekleniyor. Sevdiklerini ziyaret edecek olanlar ve tatil yapmak isteyenler bayram tatili hakkındaki araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, son durum ne?