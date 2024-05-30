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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı, hafta sonu birleşti mi, açıklama yapıldı mı? Kurban Bayramı ne zaman?

        Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı, açıklama var mı? Kurban Bayramı ne zaman?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayram tatili fırsatını değerlendirmek isteyenler Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil olmuştu. Bayram dolasıyla eczane, banka, hastane gibi kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Peki Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı? Kurban Bayramı ne zaman? İşte bayram tatili detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:09
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        • 1

          Milyonların gündeminde Bayram tatili kaç gün sorusunun yanıtı var. Özel ve kamu sektör çalışanları Ramazan Bayramı tatilini 9 gün yapmıştı. Şimdi sıra Kurban Bayramı tatil süresine çevrildi. Peki Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı, açıklama var mı? Kurban Bayramı ne zaman?

        • 2

          KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

          Bu sene 2024 Kurban Bayramı Haziran ayına denk geliyor. Dini günlerden bir gün öncesi arefe günü olduğundan yarım gün oluyor. Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.

          Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran olurken bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

          Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili olarak gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Normal şartlarda Kabine Toplantısı her iki haftada bir organize ediliyor. Normal şartlarda bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor.

          Kabine Toplantısı’nın 3 Haziran tarihinde yapılması beklenirken Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan kararın açıklanması ön görülüyor. Detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Kurban Bayramı bu yıl toplam 4 gün sürecek.Bayramın birinci günü 16 Haziran, ikinci günü 17 Haziran, üçüncü günü 18 Haziran ve son günü ise 19 Haziran olacak. İşte, detaylı Kurban Bayramı tarihleri;

        • 4

          Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi 2024

          Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar 2024

          Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi 2024

          Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı 2024

          Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba 2024

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