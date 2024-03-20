Nisan ayında kutlanacak Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Geçtiğimiz senelerde pek çok kez bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bu yıl da beklenti oluştu. Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren konuya ilişkin kesin açıkama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, Ramazan Bayram tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...