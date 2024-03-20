Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayram tatili ne zaman, 9 gün mü oldu?
Ramazan Bayramı'na artık kısa bir süre kaldı. Resmi tatiller takviminde 3,5 gün olan Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. İşte, "Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtları...
Nisan ayında kutlanacak Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Geçtiğimiz senelerde pek çok kez bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bu yıl da beklenti oluştu. Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi ilgilendiren konuya ilişkin kesin açıkama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, Ramazan Bayram tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
RAMAZAN 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?
11 Mart tarihinde başlayan Ramazan ayı 9 Nisan günü son orucun tutulması ile sona erecek.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin; "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum."
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?
"Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı