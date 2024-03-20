Bayram tatili özel sektöre kaç gün, 9 gün mü? Ramazan Bayramı idari izni kimleri kapsıyor?
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala idari izin konusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik." açıklamasının ardından idari izin gündeme geldi. Bu bağlamda gözler "İdari izin özel sektör için geçerli mi, bayram tatili özel sektöre kaç gün?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Özel sektör çalışanlarının gündeminde Ramazan Bayram tatili tarihleri yer alıyor. Bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmadığı yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası bayram tatilinin kaç gün olacağı da kesinleşti. Peki, bayram tatili özel sektöre kaç gün, 9 gün mü? İşte, idari izin hakkında ayrıntılar...
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2024 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin; "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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İDARİ İZİN NEDİR?
İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
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BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE KAÇ GÜN?
9 günlük tatil idari izin kapsamında olduğu için kamu çalışanlarına veriliyor. İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Bu nedenle özel sektör için bayram tatili arefe günü yarım gün olmak üzere 3 buçuk gün olarak gerçekleştirilecek.
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