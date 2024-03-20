İstanbul barajlarında tablo iyileşti! 20 Mart güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul baraj doluluk oranı tablosu iyileşti. Geçtiğimiz aylarda kritik seviyelere gerileyen barajlardaki su oranı kış mevsimiyle beraber yeniden yükseldi. İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği günlük olarak açıklanıyor. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba İSKİ verileri ile İstanbul barajları doluluk oranları...
İstanbul baraj doluluk oranları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, barajlardaki su oranını paylaşıyor. Duyurulan son verilere göre; İstanbul barajları doluluk oranı yüzleri güldürüyor. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 20 Mart 2024 Çarşamba günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...
20 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 79.25 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 79.34'e yükseldi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 36.28 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
20 Mart 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 70,11
Büyükçekmece Barajı yüzde 75,65
Darlık Barajı yüzde 86,24
Istrancalar Barajı yüzde 68,64