03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rokasından kıvırcığına, fesleğeninden kuzukulağına… Sağlıklı beslenme hele de yaz diyeti deyince ilk akla gelenler arasında yer alıyor salata. Her biri kendine has tadı, rengi, aroması özellikle de serinletici özelliğiyle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan salataya, bayram sofralarında da mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Vitamin ve mineral deposu olan salata, aynı zamanda önemli bir diyet dostu. Salatayı ister yemeğinizin yanında ister ana öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ancak birçok salata çeşidinin, içinde kullanılan malzemeler nedeniyle kalorisi oldukça yükselebiliyor! Bu nedenle salatanızın içerisine ekleyeceğiniz soslara çok dikkat edin. Aksi halde kilo olarak size geri dönebilir. En sağlıklısı saf zeytinyağı, limon ve isteğe göre biraz da elma sirkesi eklemektir” diyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, bayram sofralarında yer verebileceğiniz yaz salatalarını sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
1. CEVİZLİ TULUM PEYNİRLİ ROKA SALATASI
1 porsiyonu yaklaşık 400 kcal içeriyor. Tam ve dengeli bir ana öğün yerine geçmesini sağlamak için yanında 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketebilirsiniz.
2. TAVUKLU SEZAR SALATA
1 porsiyon tavuklu sezar salata yaklaşık 450 kcal enerji veriyor. Mayonez yerine yoğurt kullanmak alacağınız kaloriyi düşürmenizi sağlıyor. Dengeli bir öğün için 2-3 adet kepekli kraker ile tüketebilirsiniz.
3. BUĞDAYLI MERCİMEKLİ SALATA
1 porsiyonu yaklaşık 280 kcal enerji veriyor. Yanında bir kase yoğurt veya ayran ile ana yemeğinizin yerine tüketebilirsiniz.
4. HELLİM PEYNİRLİ SALATA
1 porsiyon ızgara hellim peynirli salata 500 kcal enerji veriyor. Tam buğday ekmeği ile tüketildiğinde uzun süre tokluk sağlıyor.
5. KİNOALI SEMİZOTU SALATASI
Kinoa gluten içermeyen bir tahıl. Salatalara eklendiğinde ekmek tüketmiş gibi düşünmek gerekiyor. Salatanın kalorisini de artırıyor. Semizotunu pişirirken içine kinoa ekleyerek bir salata yaparsanız bu salatayı ana yemek olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tabi ki yanına bir kase yoğurt ekleyerek. 1 porsiyonu yaklaşık 300 kcal enerji veriyor.
6. YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
1 porsiyon yoğurtlu semizotu salatası 40-50 kcal enerji veriyor. Hem tokluğu sağlamada hem de posa almada beslenmede katkısı büyük. Ana yemeklerinizin yanı da yardımcı yemek olarak tüketebilirsiniz ya da porsiyonunu biraz fazla tutarak 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketip ana yemek gibi de düşünebilirsiniz.
7. SADE YEŞİL SALATA
1 porsiyon yeşil salata, içine eklenen zeytinyağı ile beraber en fazla 80-90 kcal enerji veriyor ve aslında sindirimi esnasında bile bu enerjiyi bizler harcıyoruz. Dolayısıyla özellikle diyetlerde en çok tercih edilmesi gereken salata çeşidi yeşil salata. Fakat ana yemek olarak düşünmemek, ana yemek olarak alınacaksa yanına mutlaka bir protein kaynağı ekleyerek tüketmek gerekiyor.
8. ÇOBAN SALATA
Çoban salata aynen yeşil salata gibi diyetlerde ana yemeklerin yanında rahatlıkla tercih edilebilecek, kalorisi çok düşük salatalardan. 1 porsiyonu sadece 150 kcal enerji veriyor.
9. DEREOTLU ARPA ŞRHRİYE SALATASI
Ana yemeğinizin yanında ve ekmek yerine 1 küçük kase kadar tüketebilirsiniz. 1 küçük kasesi bile 140 kcal enerji vermeye yetiyor.
10. DOMATESLİ PATLICAN SALATASI
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Közlenmiş veya ızgara patlıcan ve taze domateslerden hazırlanan bir salata et yemekleri yanında çok güzel bir tok tutucu salata olabilir. Zeytinyağını dikkatli eklemek kaydıyla yardımcı yemek olarak tüketebilirsiniz. 1 büyük kasesi en fazla 100 kcal enerji veriyor” diyor.
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